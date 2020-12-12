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Леонардо ДиКаприо рассказал о съемках с огнеметом в «Однажды в… Голливуде»

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Во время сессии вопросов и ответов, организованной сайтом Variety, Леонардо ДиКаприо вспомнил о съемках одной из самых запоминающихся сцен в «Однажды в… Голливуде» — в эпизоде с использованием огнемета. Актер признался, что использовать настоящее оружие оказалось непросто, и оценил отверженность каскадеров, которых он поливал пламенем.

«Первый день использования огнемета выдался очень тяжелым, потому что они сделали такой канал… К слову, все лучшие каскадеры в истории города собрались для этого, было круто, — говорит ДиКаприо. — Мне реально пришлось поливать их из настоящего огнемета, жечь их всех. И стало их жалко, но потом мне стало жалко себя, потому что жара обдавала мое лицо. В тот день у меня начались хронические головные боли. Я знал, что огнемет еще вернется, но, слава богу, теперь на открытом воздухе».

Герой ДиКаприо, актер Рик Далтон дважды использует огнемет в «Однажды в... Голливуде». Сперва он появляется на экране в сцене из вымышленного фильма «14 кулаков Маккласки», где Далтон играет солдата, который сжигает из огнемета нацистов. Впоследствии смертельное оружие долгое время хранилось в сарае Далтона и вновь пригодилось, когда в финале он сжег в своем бассейне одного из последователей Чарльза Мэнсона.

«Я поржал, когда увидел это в расписании. Там было написано: „ЛДК, репетиция с огнеметом“. И подумал: „О, вот будет фигово“», — добавил коллега ДиКаприо по фильму Брэд Питт.

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями должна в итоге погибнуть от рук последователей Чарльза Мэнсона.

Источник: Variety

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