Трейлер «1917»: Все ужасы Первой мировой войны на экране

Свежий ролик военной драмы «1917» вновь дает понять, что зрителя ждет незабываемое зрелище. Режиссер Сэм Мендес и оператор Роджер Дикинс приложили максимум усилий, чтобы происходящее на экране выглядело максимально аутентично и с головой погружало посетителей кинотеатров в разворачивающиеся на экране ужасы Первой мировой войны.

Фильм охватывает события одного дня весной 1917 года, когда английские войска получили известие, что немцы отступают за линию Гинденбурга. 1600 британских солдат начали готовиться к атаке, и никто не подозревал, что им уготована ловушка с минами и снайперами. Парочке молодых солдат (Джордж Маккэй и Дин-Чарльз Чепмен) поручают опасное задание — пробраться через линию фронта и доставить важное сообщение. В случае успешного выполнения миссии они смогут остановить атаку и спасти своих соратников.

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