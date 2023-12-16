Видео о съемках «Топ Ган: Мэверик»: Настоящие полеты, настоящие перегрузки

«Подобные авиационные фильмы до этого не снимались. И, скорее всего, уже и не будут сняты», — говорит продюсер Джерри Брукхаймер в ролике о съемках боевика «Топ Ган: Мэверик». Видео призвано продемонстрировать: Том Круз и все актеры максимально вложились в создание картины, чтобы как можно точнее передать ощущение полета в кабине самолета-истребителя.

В ролике видно, как Круз лично летает на истребителе, порой очень близко к земле и съемочной группе. Актер уверен, что невозможно передать настоящий опыт пилота сверхскоростного самолета, если не снимать все живьем. Для этого Джозеф Косински использовал новую технологию, которая позволила разместить в кабине по шесть IMAX-камер.

Вместе с Крузом и профессиональными летчиками тренировались и другие актеры, среди которых Моника Барбаро, Майлз Теллер и Глен Пауэлл. Все они переживали в кабине перегрузку в 8g. Сделано это было в первую очередь для того, чтобы актеры знали, как вести себя перед камерой. В видео есть несколько эпизодов, в которых видно, как подобные нагрузки сказываются на их здоровье.

В продолжении фильма «Лучший стрелок» Том Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты высокопоставленных чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичные дроны.

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