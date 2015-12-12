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Киану Ривз начал тренировки для съемок в «Матрице 4» и «Джоне Уике 4»

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Компания Taran Tactical Innovations объявила в Instagram, что Киану Ривз приступил к тренировкам с огнестрельным оружием. Актер готовится к съемкам сразу в двух картинах, где его персонажам придется постоянно использовать пистолеты и автоматы, — «Джоне Уике 4» и «Матрице 4». Оба фильма ожидаются в кинотеатрах 21 мая 2021 года.

«Думаю, он вернулся, часть четвертая. Киану начинает тренировки для „Джона Уика 4“ и „Матрицы 4“».

Ривз до этого уже тренировался с Taran Tactical Innovations. В 2017 году перед выходом «Джона Уика 3» основатель компании Таран Батлер рассказал в интервью, как Ривз подходит к обучению и почему он не похож на других актеров.

«Киану пришел. И не забывайте, я тренировал других актеров, и обычно они хотят потренироваться один день три и четыре часа, просто чтобы выработать правильную хватку или что-то такое и бросить тренировку, — рассказал Батлер. — Киану хотел выйти на другой уровень. Он вроде как всегда хочет большего, и это видно в некоторых YouTube-роликах, где он хочет повторить, попробовать все сделать быстрее, лучше и лучше. Именно благодаря этому отношению он столь хорош. Тренировка с ним, а я этим занимаюсь уже несколько лет, потому что он постоянный посетитель полигона, сделала меня лучшим тренером».

В 2020 году зрители смогут увидеть Ривза в мультфильме «Губка Боб в бегах» и в комедии «Билл и Тед». Предположительно большую часть года актер проведет на съемках новых частей двух своих самых популярных франшиз.

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