Сериал «Эпидемия» вернется на экраны 20 декабря 2019 года

Стриминг-платформа PREMIER до Нового года покажет все восемь эпизодов сериала Павла Костомарова «Эпидемия». Новые серии остросюжетного проекта выйдут 20 декабря 2019-го. 14 декабря онлайн‑кинотеатр удалил пятый эпизод «Эпидемии» и объявил, что проект вернется на экраны лишь в феврале 2020 года.

«Мы получили огромное количество обращений от подписчиков платформы с просьбой продолжить показ сериала, — пояснили в пресс-службе PREMIER. — Мы уважаем и ценим мнение наших зрителей, поэтому пересмотрели бизнес-решение по переносу второй части сериала на начало 2020 года. Изначально мы планировали показать финал „Эпидемии“ уже после праздников, когда завершатся все новогодние проекты».

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Он напоминает симптомами банальный грипп, но от него нет спасения, и любой заразившийся в итоге погибает. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

Мировая премьера сериала «Эпидемия» состоялась в Канне в рамках основного конкурса международного фестиваля CanneSeries. «Эпидемия» стала первым российским сериалом, попавшим в программу престижного смотра.

Источник: Пресс-служба PREMIER

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.