Тизер «Тихого места 2»: Эмили Блант идет к неизвестности

Оригинальный тизер:

Студия Paramount опубликовала первый тизер «Тихого места 2». Полноценный трейлер продолжения хита 2018 года выйдет под Новый год, а пока остается довольствоваться лишь 30-секундным видео. В ролике героиня Эмили Блант, пережившая атаку пришельцев в первом фильме, вместе с детьми (Милли Симмондс и Ноа Джуп) направляется к неизвестному будущему.

«Тихое место» рассказывало о мире, где за людьми и животными охотятся смертоносные хищники из космоса, ориентирующиеся по звуку. На отдаленной ферме семья из нескольких человек пытается жить нормальной жизнью, когда малейший звук может принести смерть. Картина Красински показала в прокате отличный результат — касса в 340 млн долларов при бюджете в 17 млн долларов. В итоге студия Paramount быстро запустила в работу продолжение.

Сюжет сиквела не раскрывается. Блант, Симмондс и Джуп вернутся во втором фильме в знакомых ролях. К актерскому составу также присоединились Киллиан Мёрфи и Брайан Тайри Генри, но кого они сыграют, не уточняется. Джон Красински написал сценарий и поставил второй фильм.

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