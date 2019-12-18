Первые кадры из «Довода»: Красивые люди в фильме Кристофера Нолана

В преддверии выхода трейлера издание Entertainment Weekly опубликовало первые два кадра из нового фильма Кристофера Нолана — шпионского боевика «Довод». На кадрах представлены главные действующие лица картины в исполнении Роберта Паттинсона, Джона Дэвида Вашингтона и Элизабет Дебики. Кого именно играют актеры, пока не известно.

«Мы отталкиваемся от шпионского фильма, но оказываемся в самых разных местах, — говорит о фильме сам Нолан. — Мы пересекаем несколько разных жанров и делаем это, как мы надеемся, свежим и интересным способом. Мы с Эммой (Томас, продюсер картины — Прим. ред.) вместе создали множество масштабных проектов, но в международном плане это, определенно, наш самый большой фильм. Мы снимали в семи странах, повсюду, с огромным актерским составом и массивными декорациями. Бесспорно, это самый амбициозный фильм из всего, что мы делали».

Нолан также раскрыл, что Вашингтон, по сути, главный герой «Довода».

«Он невероятно талантливый и физически одаренный актер, — говорит режиссер. — Он спортсмен, и за ним мало кто может угнаться, даже техника, из которой мы его снимали, машины и вертолет. (Смеется.) Это парень очень быстрый».

Сюжет фильма не раскрывается. Известно лишь, что в центре рассказа окажется тайный мир международного шпионажа. Источники, знакомые со сценарием, описывают проект как экшен-триллер, совмещающий в себе элементы фильмов «На север через северо-запад»и «Начало». По слухам, Вашингтон и Паттинсон сыграют главных героев, оказавшихся в любовном треугольнике с участием персонажа Дебики.

Источник: EW

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