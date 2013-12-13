Фонд кино поддержит «Пальму», «Лед 2» и «Бешенство»

Фонд кино объявил, проекты каких кинокомпаний, не относящихся к лидерам индустрии, получат финансовую поддержку. Экспертный совет и сценарная рабочая группа оценили фильмы, представленные в рамках очной ставки, и выбрали 21 картину. Среди прочих организация вложится в производство фильмов «Лед 2», «Полное погружение», «Приворот», «Пальма» и «Счастье мое».
Несколько проектов будут профинансированы частично на безвозвратной, а частично на стопроцентно возвратной основе.
Проекты, одобренные для поддержки на безвозвратной основе:
- «Бешенство» (ООО «Резервная копия»);
- «Гензель и Гретель» (ООО «Визарт фильм»);
- «День города» (ООО «Лихо!»);
- «Казнь» (ООО «Хайп Фильм»);
- «Кольская сверхглубокая» (ООО «ТриоФильм»);
- «Коты Эрмитажа» (ООО «Лицензионные бренды»);
- «Ледяной демон» (ООО «Кью Эс Филмс»);
- «Летчик» (ООО «Интерфест»);
- «Молодой человек» (ООО «Кинокомпания Белый Зонт»);
- «Отель „Белград“» (ООО «Старт Студио»);
- «Полное погружение» (ООО «Лицензионные бренды»);
- «Приворот» (ООО «Кью Эс Филмс»);
- «Приложение к фотоальбому» (ООО Кинокомпания «Демарш»);
- «Спасите Колю!» (ЗАО «Мотор фильм студия»);
- «Счастье мое» (ООО «2Д Целлулоид»).
Проекты, одобренные для поддержки на стопроцентном возврате:
- «Аманта» (ООО «Даггер Филм»);
- «Кольская сверхглубокая» (ООО «ТриоФильм»);
- «Лед 2» (ООО «Водород 2011»);
- «Летчик» (ООО «Интерфест»);
- «Любовницы 2» (ООО «Революция Фильм»);
- «Одиннадцать молчаливых мужчин» (ООО «Пиманов и партнеры»);
- «Отель «Белград“» (ООО «Старт Студио»);
- «Пальма» (ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»);
- «Подольские курсанты» (ООО Студия «ВоенФильм»);
- «Счастье мое» (ООО «2Д Целлулоид»).
О самых интересных проектах питчинга Фонда кино КиноПоиск рассказывал здесь и здесь.
Источник: Фонд кино
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