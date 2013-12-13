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Фонд кино поддержит «Пальму», «Лед 2» и «Бешенство»

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Фонд кино объявил, проекты каких кинокомпаний, не относящихся к лидерам индустрии, получат финансовую поддержку. Экспертный совет и сценарная рабочая группа оценили фильмы, представленные в рамках очной ставки, и выбрали 21 картину. Среди прочих организация вложится в производство фильмов «Лед 2», «Полное погружение», «Приворот», «Пальма» и «Счастье мое».

Несколько проектов будут профинансированы частично на безвозвратной, а частично на стопроцентно возвратной основе.

Проекты, одобренные для поддержки на безвозвратной основе:

  • «Бешенство» (ООО «Резервная копия»);
  • «Гензель и Гретель» (ООО «Визарт фильм»);
  • «День города» (ООО «Лихо!»);
  • «Казнь» (ООО «Хайп Фильм»);
  • «Кольская сверхглубокая» (ООО «ТриоФильм»);
  • «Коты Эрмитажа» (ООО «Лицензионные бренды»);
  • «Ледяной демон» (ООО «Кью Эс Филмс»);
  • «Летчик» (ООО «Интерфест»);
  • «Молодой человек» (ООО «Кинокомпания Белый Зонт»);
  • «Отель „Белград“» (ООО «Старт Студио»);
  • «Полное погружение» (ООО «Лицензионные бренды»);
  • «Приворот» (ООО «Кью Эс Филмс»);
  • «Приложение к фотоальбому» (ООО Кинокомпания «Демарш»);
  • «Спасите Колю!» (ЗАО «Мотор фильм студия»);
  • «Счастье мое» (ООО «2Д Целлулоид»).

Проекты, одобренные для поддержки на стопроцентном возврате:

  • «Аманта» (ООО «Даггер Филм»);
  • «Кольская сверхглубокая» (ООО «ТриоФильм»);
  • «Лед 2» (ООО «Водород 2011»);
  • «Летчик» (ООО «Интерфест»);
  • «Любовницы 2» (ООО «Революция Фильм»);
  • «Одиннадцать молчаливых мужчин» (ООО «Пиманов и партнеры»);
  • «Отель «Белград“» (ООО «Старт Студио»);
  • «Пальма» (ООО «Марс Медиа Энтертейнмент»);
  • «Подольские курсанты» (ООО Студия «ВоенФильм»);
  • «Счастье мое» (ООО «2Д Целлулоид»).

О самых интересных проектах питчинга Фонда кино КиноПоиск рассказывал здесь и здесь.

Источник: Фонд кино

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