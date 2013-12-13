Фонд кино поддержит «Пальму», «Лед 2» и «Бешенство»

Фонд кино объявил, проекты каких кинокомпаний, не относящихся к лидерам индустрии, получат финансовую поддержку. Экспертный совет и сценарная рабочая группа оценили фильмы, представленные в рамках очной ставки, и выбрали 21 картину. Среди прочих организация вложится в производство фильмов «Лед 2», «Полное погружение», «Приворот», «Пальма» и «Счастье мое».

Несколько проектов будут профинансированы частично на безвозвратной, а частично на стопроцентно возвратной основе.

Проекты, одобренные для поддержки на безвозвратной основе:

«Бешенство» (ООО «Резервная копия»);

«Гензель и Гретель» (ООО «Визарт фильм»);

«День города» (ООО «Лихо!»);

«Казнь» (ООО «Хайп Фильм»);

«Кольская сверхглубокая» (ООО «ТриоФильм»);

«Коты Эрмитажа» (ООО «Лицензионные бренды»);

«Ледяной демон» (ООО «Кью Эс Филмс»);

«Летчик» (ООО «Интерфест»);

«Молодой человек» (ООО «Кинокомпания Белый Зонт»);

«Отель „Белград“» (ООО «Старт Студио»);

«Полное погружение» (ООО «Лицензионные бренды»);

«Приворот» (ООО «Кью Эс Филмс»);

«Приложение к фотоальбому» (ООО Кинокомпания «Демарш»);

«Спасите Колю!» (ЗАО «Мотор фильм студия»);

«Счастье мое» (ООО «2Д Целлулоид»).

Проекты, одобренные для поддержки на стопроцентном возврате:

О самых интересных проектах питчинга Фонда кино КиноПоиск рассказывал здесь и здесь.

Источник: Фонд кино

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