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Кадры из второго сезона «Нарко: Мексика» и еще 8 новостей дня

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Уилл Феррелл исполнит главную роль в игровом ремейке «Легенды о кокаиновом острове»

Проект основан на одноименном документальном фильме Netflix, рассказывающем о жизни Родни Хайдена. Из-за кризиса его бизнес рухнул, и у него не осталось других способов для содержания семьи. Тогда Родни решился на отчаянный шаг и отправился на остров, на берега которого, по слухам, регулярно выносит кокаин, оставшийся после уничтожения лодок наркоторговцев. Режиссер документалки Тео Лав поставит игровой ремейк.

Источник: Deadline

Джоан Кьюсак и Мэри Холлэнд снимутся во втором сезоне сериала «Возвращение домой»

Первый сезон рассказывал о военных экспериментах по стиранию памяти, а главную роль в нем сыграла Джулия Робертс. О сюжете второго сезона известно в общих чертах: женщина (Жанель Моне) приходит в себя в плывущем каноэ и не представляет, как она здесь оказалась. Кьюсак сыграет Леонарда Гейста, ученого и основателя компании, проводившей эксперименты по стиранию памяти. Сэм Эсмейл вновь выступит шоураннером проекта.

Источник: Deadline

Кадры из второго сезона сериала «Нарко: Мексика»

Проект Netflix вернется на экраны 13 февраля 2020 года.

Дэйв Грин поставит фильм «Койот против Acme» (Coyote vs. Acme)

Героем фильма, сочетающего анимационные и игровые элементы, станет прозорливый Вайл И. Койот, известный по мультсериалу Looney Tunes. Койот постоянно пытается поймать и съесть скоростного Дорожного Бегуна, для чего придумывает самые разные безумные схемы и использует товары компании Acme. Когда очередной план терпит крах, Койот решает лично разобраться с поставщиком своего оборудования. Сейчас студия Warner ведет поиски сценариста.

Источник: Variety

Патрик Сабонгуй и Брендан Тейлор снимутся в сериале «Улица светлячков»

Сюжет проекта вращается вокруг отношений двух женщин, которые на протяжении четырех десятилетий остаются неразлучными подругами. Кейт Маларки — замкнутая и скромная, всегда была в тени энергичной журналистки Талли Харт, что не мешало их дружбе, которая выдержала много испытаний. Мэгги Фридман выступает шоураннером сериала.

Источник: Deadline

Тизер-трейлер фильма «Обман»

Главная героиня картины — Пег Даль, которая мечтает вырваться из родного Буффало и отправиться на учебу в престижный университет. Осознание того, что ей не оплатить обучение, заставляет Пег ввязаться в опасный и непростой бизнес сбора долгов. Вскоре выясняется, что у Пег настоящий талант, и она, весьма вероятно, нашла свое настоящее призвание в жизни.

Сериал «Ван Хельсинг» продлили на пятый и заключительный сезон

В центре сюжета — Ванесса Хельсинг, дочка известного охотника на вурдалаков и непримиримого противника Дракулы — Абрахама Ван Хельсинга. Героиня оживает через несколько лет и оказывается в обществе, порабощенном вурдалаками. Ванесса выявляет в себе исключительную силу над вурдалаками и превращается в того человека, который сплотит народ, чтобы восстановить потерянный мир. Четвертый сезон стартует 20 декабря 2019-го.

Источник: Deadline

Трейлер хоррора «Святая Мод»

Застенчивая и нервная религиозная девушка Мод работает сиделкой. Ее новой подопечной становится покалечившаяся немолодая балерина Аманда. Поначалу Мод искренне заботится о женщине, но со временем ее забота превращается в одержимость, ведь девушка считает, что только она может спасти Аманду от вечных мук.

Узо Адуба и Закари Момо снимутся в сериале «Американа»

Главная героиня проекта — молодая Ифемелу (Лупита Нионго), уроженка Нигерии, влюбленная в своего одноклассника Обинзе (Момо). Они рассчитывают сбежать от местного жестокого правления и уезжают на Запад. Ифемелу оказывается в Штатах, где впервые сталкивается с проблемами из-за цвета кожи, а Обинзе вынужден остаться в Лондоне. Сериал основан на одноименном романе Чимаманды Нгози Адичи и разрабатывается для стрим-сервиса HBO Max. Данай Гурира напишет сценарий адаптации.

Источник: Variety

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.

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