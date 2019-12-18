Медиа

Все материалы
Новости
Статьи
Видео

Афиша

Афиша кинотеатров
График премьер
КиноПоиск Go
Фильмы в IMAX

Кинопоиск HD

Моё кино
Магазин
Мои покупки

Фильмы

Списки фильмов
Топ 250
Навигатор
Трейлеры

Видео о съемках «Хранителей»: Кальмары, фальшивое зеркало и другие спецэффекты

Обсудить0

Канал HBO опубликовал ролик о создании спецэффектов к сериалу «Хранители». В ролике видно, насколько часто в проекте использовалась графика. С ее помощью создавались зеркальная маска героя Тима Блейка Нельсона, множественные клоны мистера Филлипса, мисс Крукшэнкс и разные дополнительные мелочи.

Действие сериала разворачивается в 2019 году, где Штатами уже 27 лет правит Роберт Редфорд, интернет был убит еще в зародыше, а полиция скрывает свои лица за желтыми масками и ведет войну с радикальным правым культом «Седьмая кавалерия». Все это время продолжают действовать новые борцы с преступностью, на горизонте маячит очередной конец света, а Доктор Манхэттен устал от одиночества на Марсе и решил заглянуть на Землю.

«Хранители» стали самой популярной новинкой HBO в 2019 году. Финал проекта, вышедший 15 декабря, посмотрели 1,6 миллиона зрителей.

Прямо сейчас «Хранители» доступны для просмотра по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Обсудить

Смотрите также

«Мандалорец», «Хранители» и «Рик и Морти»: 13 главных сериалов осени
Выбор редакции

«Мандалорец», «Хранители» и «Рик и Морти»: 13 главных сериалов осени

7 декабря16
«Хранители» и «Чернобыль» номинированы на премию Гильдии сценаристов США

«Хранители» и «Чернобыль» номинированы на премию Гильдии сценаристов США

6 декабря9
«Хранители» стали самой популярной новинкой года от HBO

«Хранители» стали самой популярной новинкой года от HBO

5 декабря14
Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2019 года

5 декабря16

Главное сегодня

Эволюция кинообраза

От «Лица со шрамом» до «Ирландца»: Гангстерский стиль в кино

Сегодня9
От «Лица со шрамом» до «Ирландца»: Гангстерский стиль в кино
Кастрюли-дроиды: Что подарить фанатам «Звездных войн»

Кастрюли-дроиды: Что подарить фанатам «Звездных войн»

Сегодня1
Видео о съемках «Хранителей»: Кальмары, фальшивое зеркало и другие спецэффекты

Видео о съемках «Хранителей»: Кальмары, фальшивое зеркало и другие спецэффекты

час назад2
Третий сезон «Удивительной миссис Мейзел»: Самоповтор или новый успех?
В предыдущих сериях

ПодкастТретий сезон «Удивительной миссис Мейзел»: Самоповтор или новый успех?

Вчера3
Какие у вас шансы выжить в мире «Рика и Морти»?

ТестКакие у вас шансы выжить в мире «Рика и Морти»?

Вчера8
«Т-34» стал главным фильмом 2019 года по версии пользователей «Яндекс»

«Т-34» стал главным фильмом 2019 года по версии пользователей «Яндекс»

2 часа назад8
Первые кадры из комедии «Билл и Тед»: Новые приключения Киану Ривза

Первые кадры из комедии «Билл и Тед»: Новые приключения Киану Ривза

Сегодня, 11:4310
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании