Видео о съемках «Хранителей»: Кальмары, фальшивое зеркало и другие спецэффекты

Канал HBO опубликовал ролик о создании спецэффектов к сериалу «Хранители». В ролике видно, насколько часто в проекте использовалась графика. С ее помощью создавались зеркальная маска героя Тима Блейка Нельсона, множественные клоны мистера Филлипса, мисс Крукшэнкс и разные дополнительные мелочи.

Действие сериала разворачивается в 2019 году, где Штатами уже 27 лет правит Роберт Редфорд, интернет был убит еще в зародыше, а полиция скрывает свои лица за желтыми масками и ведет войну с радикальным правым культом «Седьмая кавалерия». Все это время продолжают действовать новые борцы с преступностью, на горизонте маячит очередной конец света, а Доктор Манхэттен устал от одиночества на Марсе и решил заглянуть на Землю.

«Хранители» стали самой популярной новинкой HBO в 2019 году. Финал проекта, вышедший 15 декабря, посмотрели 1,6 миллиона зрителей.

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