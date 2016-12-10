«Т-34» стал главным фильмом 2019 года по версии пользователей «Яндекс»

Аналитики «Яндекса» опубликовали статистику поисков запросов и раскрыли, какие фильмы, сериалы, мультфильмы и люди интересовали российских пользователей в 2019 году. Среди картин первое место заняла отечественная военная драма «Т-34». «Король Лев» возглавил топ анимационных проектов, а самым популярным сериалом стала «Игра престолов».

Список самых популярных фильмов 2019 года:

Список самых популярных мультфильмов 2019 года

Список самых популярных сериалов 2019 года

Список самых популярных людей 2019 года

Источник: Пресс-служба «Яндекс»

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