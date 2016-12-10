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«Т-34» стал главным фильмом 2019 года по версии пользователей «Яндекс»

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Аналитики «Яндекса» опубликовали статистику поисков запросов и раскрыли, какие фильмы, сериалы, мультфильмы и люди интересовали российских пользователей в 2019 году. Среди картин первое место заняла отечественная военная драма «Т-34». «Король Лев» возглавил топ анимационных проектов, а самым популярным сериалом стала «Игра престолов».

Список самых популярных фильмов 2019 года:

  1. «Т-34»
  2. «Джокер»
  3. «Мстители: Финал»
  4. «Оно 2»
  5. «Человек-паук: Вдали от дома»
  6. «Форсаж: Хоббс и Шоу»
  7. «Алита: Боевой ангел»
  8. «Джон Уик 3»
  9. «Капитан Марвел»
  10. «Стекло»

Список самых популярных мультфильмов 2019 года

  1. «Король Лев»
  2. «Как приручить дракона 3»
  3. «Тайная жизнь домашних животных 2»
  4. «Ванпанчмен»
  5. «Семейка Аддамс»
  6. «Рик и Морти»
  7. «Клинок, рассекающий демонов»
  8. «История игрушек 4»
  9. «Восхождение героя щита»
  10. «Отель Хазбин»

Список самых популярных сериалов 2019 года

  1. «Игра престолов»
  2. «Чернобыль»
  3. «Жуки»
  4. «Султан моего сердца»
  5. «Ветреный»
  6. «Молодежка»
  7. «Дылды»
  8. «ИП Пирогова»
  9. «Другие»
  10. «Полярный»

Список самых популярных людей 2019 года

  1. Владимир Зеленский
  2. Хидео Кодзима
  3. Грета Тунберг
  4. Хоакин Феникс
  5. Билли Айлиш
  6. Али Эрсан Дуру
  7. Любовь Соболь
  8. Антон Батырев
  9. Александра Никифорова
  10. Михаил Кокляев

Источник: Пресс-служба «Яндекс»

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