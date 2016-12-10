«Т-34» стал главным фильмом 2019 года по версии пользователей «Яндекс»

Аналитики «Яндекса» опубликовали статистику поисков запросов и раскрыли, какие фильмы, сериалы, мультфильмы и люди интересовали российских пользователей в 2019 году. Среди картин первое место заняла отечественная военная драма «Т-34». «Король Лев» возглавил топ анимационных проектов, а самым популярным сериалом стала «Игра престолов».
Список самых популярных фильмов 2019 года:
- «Т-34»
- «Джокер»
- «Мстители: Финал»
- «Оно 2»
- «Человек-паук: Вдали от дома»
- «Форсаж: Хоббс и Шоу»
- «Алита: Боевой ангел»
- «Джон Уик 3»
- «Капитан Марвел»
- «Стекло»
Список самых популярных мультфильмов 2019 года
- «Король Лев»
- «Как приручить дракона 3»
- «Тайная жизнь домашних животных 2»
- «Ванпанчмен»
- «Семейка Аддамс»
- «Рик и Морти»
- «Клинок, рассекающий демонов»
- «История игрушек 4»
- «Восхождение героя щита»
- «Отель Хазбин»
Список самых популярных сериалов 2019 года
- «Игра престолов»
- «Чернобыль»
- «Жуки»
- «Султан моего сердца»
- «Ветреный»
- «Молодежка»
- «Дылды»
- «ИП Пирогова»
- «Другие»
- «Полярный»
Список самых популярных людей 2019 года
- Владимир Зеленский
- Хидео Кодзима
- Грета Тунберг
- Хоакин Феникс
- Билли Айлиш
- Али Эрсан Дуру
- Любовь Соболь
- Антон Батырев
- Александра Никифорова
- Михаил Кокляев
Источник: Пресс-служба «Яндекс»
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