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Первые кадры из комедии «Билл и Тед»: Новые приключения Киану Ривза

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В сети появились первые официальные кадры из комедии «Билл и Тед» — продолжения фильмов «Невероятные приключения Билла и Теда» и «Новые приключения Билла и Теда». На кадрах представлены как сами Билл и Тед в исполнении Алекса Уинтерса и Киану Ривза (без бороды), так и Смерть (Уильям Сэдлер) и дочери главных героев — Теа (Самара Уивинг) и Билли (Бригитт Ланди-Пейн).

В юности Билл и Тед рассчитывали стать настоящими рок-богами, авторами песни, которая в будущем спасет мир. Но реальность берет свое, и вот о музыке уже пришлось забыть и вместо этого найти спокойную работу, чтобы обеспечить семью.

Однако и здесь все не клеится. Браки разваливаются, собственные дети в них разочарованы. Все меняется с появлением пришельца из будущего. Он напоминает, что Билл и Тед должны написать свою песню и спасти Вселенную от гибели. Время на исходе, и приятели, уставшие от быта, с радостью берутся за дело, отправляясь в новое путешествие по различным эпохам в поисках вдохновения. Компанию им составят их же дочери, несколько исторических личностей и легендарных музыкантов.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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