«Черный список — 2019»: Замороженное время, Николас Кейдж и капсула

«Черный список» — это не лучшие сценарии Голливуда. Это самые интересные проекты по мнению студийных боссов. Некоторые из них все еще существуют только в виде текста, а другие уже запущены в производство. В этом году более 250 студийных чиновников приняли участие в голосовании при составлении «Черного списка», и в итоге в нем оказалось 66 сценариев. 21 из них уже куплен студиями.

«Черный список» публикуется с 2004 года. Ранее в нем оказывались следующие сценарии: «Миллионер из трущоб», «Операция „Арго“», «Король говорит!», «Охотник на лис», «Одержимость», «Игра в имитацию», «Секретное досье», «Король Ричард» и «Руины». В прошлом году больше голосов собрал сценарий «Гений из студенческого братства», который так и не был запущен в производство.

Вот какие фильмы оказались на первых местах списка.

«Жить дальше» (Move On), Кен Кобаяси, 29 голосов

Главный герой картины — Тедди, который думает, что остался один в мире, где все оказалось заморожено во времени. Он живет в полном одиночестве, пока случайно не сталкивается со своей бывшей, Лейной. Вместе они намерены разобраться, что случилось с миром и их отношениями.

«Поле обзора» (Filed of View), Рисс Клаусон-Вулф и Джулиан Сильвер, 20 голосов

Женщина-солдат вынуждена снова и снова переживать худшую военную операцию в своей жизни. Со временем она начинает подозревать, что сходит с ума, когда симуляция перестает совпадать с ее воспоминаниями.

Действие разворачивается в 1950-х годах и рассказывает о жизни примерной домохозяйки, чья жизнь начинает трещать по швам, вскрывая темное нутро.

«Цикада» (Cicada), Лиллиэн Ю, 16 голосов

В центре сюжета — талантливая хакерша, которую рекрутируют в загадочную организацию «Цикада 3301». Там она понимает, что оказалась втянута в зловещий заговор, рискующий уничтожить весь мир.

«Путешественник» (The Traveler), Остин Эверетт, 16 голосов

Каждое утро главный герой в одно и то же время перемещается на короткий промежуток в будущее. Постепенно длина скачков увеличивается, и теперь он должен понять, как сохранить семью и спасти себя.

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» (The Unbearable Weight of Massive Talent), Кевин Эттен и Том Гормикэн, 16 голосов

Главный герой фильма — актер Николас Кейдж, чья карьера уверенно катится под откос. В попытке заработать он соглашается появиться на дне рождения мексиканского миллиардера, большого поклонника актера. Вскоре Кейдж узнает от ЦРУ, что богач на самом деле глава наркокартеля, похитивший дочь кандидата на пост президента Мексики. Актера уговаривают собрать необходимую информацию. Студия Lionsgate планирует в ближайшем будущем запустить проект в производство.

«Rumours», Тайлер Остин и Патрик Эме, 15 голосов

В 1970-хе в Лос-Анджелесе ищущие славы музыканты Стиви Никс и Линдси Бакинхем присоединяются к группе Fleetwood Mac. Так они оказываются в водовороте известности и наркотиков и записывают один из самых продаваемых альбомов в истории — «Rumours».

«Волшебное место под названием Глендейл» (A Magical Place Called Glendale), Сара Монг, 14 голосов

В попытке исправить свой имидж популярная старшеклассница решает помочь бывшей подруге заполучить парня ее мечты. Но в процессе неожиданно понимает, что сама испытает к ней романтические чувства.

«Взаперти» (Shut In), Мелани Тоаст, 14 голосов

Когда неуравновешенный бывший муж берет в заложники мать-одиночку и ее детей, она должна сделать все возможное, чтобы выжить и спастись.

«Брокер» (The Broker), Джастин Пясецкий, 13 голосов

Посредник, разбирающийся с темными делишками важных корпоративных клиентов, сам становится целью, когда его нанимают защитить осведомительницу, которая обнаружила важные свидетельства.

«Капсула» (Pod), Набил Чаудэри, 13 голосов

Когда миссия по спасению человечества от черной дыры терпит крах, астронавт приходит в себя в спасательной капсуле и узнает, что за одно мгновение прошло несколько десятилетий. Несмотря на состарившееся тело и полное одиночество, она намерена выполнить задание.

«Сбившись с пути» (Wayward), Эндрю Зилч, 13 августа

Жена пастора мегацеркви вместе с любовником случайно убивают нападающего в процессе самозащиты. Только о происшествии они не сообщают, так как боятся, что мир узнает об их романе.

«Бабушка хочет умереть» (Grandma Wants to Die), Патрик Кедиган, 12 голосов

В попытке расплатиться за дорогую свадьбу Бен соглашается помочь бабушке Милли с самоубийством. Парню кажется, что ситуация налаживается, но он быстро понимает, что Милли преследует собственную зловещую цель: она рассчитывает разрушить свадьбу и жизнь Бена.

«Я люблю убийство» (I Heart Murder), Томас О’Доннелл, 12 голосов

Ведущая криминального подкаста решает самостоятельно разрешить давнее дело, из-за чего рискует стать новой жертвой убийцы.

«Восьмибитное Рождество» (8-Bit Christmas), Кевин Якубовски, 11 голосов

10-летний Джей Дойлс берется выполнить архисложную миссию и достать под Рождество конца 1980-х главный подарок своего поколения — игровую приставку Nintendo.

Все сценарии, вошедшие в «Черный список», можно посмотреть здесь.

Источник: Deadline