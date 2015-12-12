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Видео дня: Джон Уик со световым мечом

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Авторы YouTube-канала ImmersionVFX решили не ждать, когда Киану Ривз присоединится к франшизе «Звездные войны», и вместо этого добавили «Звездные войны» в один из фильмов актера — в «Джона Уика 3». В двух сценах — погони на мотоциклах и драки с героем Марка Дакаскоса — появились световые мечи. Уику выдали фиолетовый меч, с помощью которого киллер эффектно и эффективно разбирается с противниками.

Ранее ImmersionVFX также добавили световые мечи в сцену драки Тора и Халка в фильме Тайки Вайтити «Тор: Рагнарёк».

20 августа 2020 года зрители смогут увидеть Ривза в комедии «Билл и Тед». В ближайшем будущем актер приступит к съемкам в «Джоне Уике 4» и «Матрице 4». Оба фильма ожидаются в кинотеатрах 21 мая 2021-го.

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