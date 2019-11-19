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Морфидд Кларк сыграет молодую Галадриэль в сериале «Властелин колец»

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Звезда сериалов «Темные начала» и «Алиенист» Морфидд Кларк присоединилась к актерскому составу многосерийного проекта Amazon «Властелин колец». Согласно источникам Variety, актриса исполнит в адаптации произведений Дж. Р. Р. Толкина роль молодой Галадриэль — эльфийской владычицы, правительницы Лориэна.

Галадриэль — одна из важнейших эльфов Средиземья. Она родилась в Валиноре, когда там еще росло Два Древа. Уже тогда Галадриэль, унаследовавшая от отца золотые волосы и светлые глаза, считалась прекраснейшей девой из всего рода Финвэ. В Первую эпоху Галадриэль оставила родину эльфов и перебралась в Средиземье. Во Вторую эпоху, когда и происходят события сериала, она получила от Саурона одно из трех эльфийских колец — Нэнья. В трилогии Питера Джексона Галадриэль сыграла Кейт Бланшетт.

Сюжет сериала неизвестен. Действие проекта развернется в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий «Братства кольца». В это время в Средиземье появилось и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, было создано Кольцо Всевластья. В остальном Amazon тщательно скрывает любые подробности сериала.

Вместе с Кларк в сериале «Властелин колец» снимаются Джозеф Моул, Маркелла Кавена и Макс Болдри. Хуан Антонио Байона поставит первые два эпизода. Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн написали сценарий проекта вместе с Брайаном Когманом.

Источник: Variety

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