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Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь

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Новый ролик сиквела романтической комедии «Лед» показывает, что в реальности «и жили они долго и счастливо» бывает далеко не всегда. Вместо любви до гроба — одинокий отец, оставшийся с маленькой дочкой и совершенно не представляющий, что делать дальше.

После свадьбы в фильме «Лед 2» у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь. Но Надю начинает душить домашний уют, и она уходит. Саша отпускает ее и начинает самостоятельно заботиться о дочери, забыв о собственной перспективной карьере хоккеиста. Но лед не отпускает их семью, и вскоре дочь сама почувствует тягу встать на коньки.

Второй фильм поставил режиссер «Горько!» Жора Крыжовников, который пообещал, что сиквел будет одновременно эмоциональным и трогательным, сказочным и реалистичным.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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