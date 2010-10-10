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Новый трейлер мультфильма «Вперед»: Квест для всей семьи

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Главные герои мультфильма «Вперед» — непримечательные братья-эльфы Иэн и Барли Лайтфуты, живущие в скучном и спокойном пригороде в мире, населенном разными мифическими существами. На 16-летие мама дарит Иэну волшебный посох, оставшийся в наследство от покойного отца. Подбиваемый старшим братом Иэн решает использовать подарок, чтобы на один день вернуть папу в мир живых.

Однако братья быстро выясняют, что магия — штука непредсказуемая, и вернуть удается только ноги. Теперь у них есть 24 часа, чтобы найти новый источник магии и полностью восстановить отца. Путешествие предстоит непростое, но чрезвычайно веселое.

Главные роли в мультфильме озвучили Крис Пратт и Том Холланд. Вместе с ними свои голоса проекту подарили Джулия Луис-Дрейфус и Октавия Спенсер. Дэн Скэнлон, работавший над «Университетом монстров», поставил проект.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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