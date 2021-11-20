«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3» станет мюзиклом

Продюсер продвижения комедий «Полицейский с Рублевки» Владимир Пермяков рассказал в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика», что третий фильм франшизы выйдет под Новый год в 2020 году и станет полноценным мюзиклом. Компания ТНТ и производственное объединение LEGIO FELIX в ближайшем будущем планируют приступить к съемкам «Новогоднего беспредела 3».

«Ровно через год мы планируем выпустить на Новый год триквел „Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 3“, и это будет мюзикл, — говорит Пермяков. — Следите за нашими анонсами, вскоре мы подробнее расскажем об этом проекте».

Пермяков отметил, что режиссером и сценаристом третьей части вновь выступит Илья Куликов. Сюжет не раскрывается, но предполагается, что героями в очередной раз станут сотрудники отдела полиции Барвихи во главе с бесстрашным подполковником Яковлевым (Сергей Бурунов).

«Новогодний беспредел 2», который появился в кинотеатрах 12 декабря, показал уверенный старт и уже собрал в прокате 353 млн рублей. Среди российских комедий проект показал третий старт в истории после «Самого лучшего фильма» (404 млн рублей с учетом СНГ) и «Наша Russia. Яйца судьбы» (375 млн рублей с учетом СНГ).

«Мы продавали зрителю единственную новогоднюю комедию этого Нового года — таковы парадоксы кинорепертуара, тем не менее мы предлагали начать праздник в компании самых смешных полицейских раньше всех, уже 12 декабря, — отметил Пермяков. — В конце года люди очень устают и мечтают об отдыхе, потому идея должна быть самой простой и понятной».

За неделю до выхода «Новогоднего беспредела 2» на стриминг-платформе Premier вышел пятый сезон сериала «Полицейский с Рублевки».

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

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