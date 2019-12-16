Дэвид Эйр снимет ремейк «Грязной дюжины» и еще 20 новостей дня

Оригинальная картина 1967 года рассказывает о 12 американцах — убийцах, насильниках и прочих преступниках, посаженных в тюрьму и ждущих приговора, которые во время Второй мировой войны получают шанс искупить свою вину. Из них формируют специальный отряд, который отправляют в тыл врага для выполнения опасной миссии. Эйр напишет сценарий и займет режиссерское кресло ленты.

Источник: Deadline

Фрэнк Грилло присоединился к актерскому составу пятого сезона сериала «Миллиарды»

В пятом сезоне бывшие враги Чак Роадс (Пол Джаматти) и Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) вынуждены объединиться перед новой угрозой, рискующей лишить их всего. Сериал вернется на экраны в 2020 году. Предыдущие сезоны прямо сейчас можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline

Трейлер фильма «Пальма»

Сюжет картины основан на реальной истории, происходившей в 1974—1976 годах во Внуково. Оставленная в московском аэропорту овчарка Пальма несколько лет верно ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.

CBS All Access продлили сериал «Звездный путь: Пикар» на второй сезон

Главный герой проекта — отставной капитан Объединенной Федерации Жан-Люк Пикар, некогда бороздивший космические просторы. Теперь покорение Вселенной осталось в далеком прошлом, и жизнь Пикара, кажется, стала совсем спокойной. Однако вскоре ему придется покинуть насиженное место и отправиться навстречу очередным приключениям. Премьера сериала состоится 23 января 2020 года.

Источник: Deadline

Комедия «Тёрнер и Хуч» станет основой для сериала Disney+

В центре сюжета оригинала — профессиональный сыщик Скотт Тёрнер, который больше всего в жизни ненавидит беспорядок. В его жизни все заранее спланировано и предсказуемо. Все меняется, когда к нему попадает Хуч — самый неспокойный, самый невоспитанный и абсолютно неподдающийся дрессировке пес. Однако в конечном счете именно Хуч поможет Тёрнеру разобраться с особо сложным и опасным делом. Мэтт Никс разрабатывает проект.

Источник: Deadline

Картина расскажет о бывшей подружке Джокера, Харли Квинн, которая собирает команду единомышленниц, чтобы разобраться с харизматичным и энергичным криминальным боссом Романом Сайонисом и его подручным Виктором Засом.

Источник: Total Film

Йоргос Лантимос может поставить адаптацию романа «Монстер Хоуклайн» («The Hawkline Monster»)

Сюжет книги Ричарда Бротигана, опубликованной в 1974 году, вращается вокруг двух стрелков, которых нанимает девочка по имени Волшебное Дитя. Она просит их убить монстра, живущего в ледяных пещерах, расположенных под подвалом дома молодой женщины, мисс Хоуклайн. Стрелки соглашаются, но быстро понимают, что Дитя, Хоуклайн и весь дом далеко не так просты, как могло показаться сначала.

Источник: THR

Главная героиня — молодая мать (Ванесса Кирби), потерявшая ребенка в результате осложнений во время родов. Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь в сложных отношениях с мужем (Шайа ЛаБаф) и матерью. Режиссер — Корнел Мундруцо.

Источник: Deadline

Второй сезон «Содержанок» выйдет 30 января 2020 года

В новых сериях художница Даша, приехавшая из Саратова, попытается открыть собственную галерею и удержаться в Москве без поддержки чиновника Игоря. Лене же предстоит понять, подходят ли ей отношения с загадочным олигархом Ольховским. Сюжетная линия Макса будет посвящена раскрытию тайны смерти Алисы.

Источник: Пресс-служба видеосервиса Start

Мультфильм рассказывает альтернативную историю вселенной DC, где младенец Супермен приземлился не в Америке, а в Советском Союзе, где стал непобедимым оружием Иосифа Сталина.

Netflix закрыл сериал «Рассвет» после первого сезона

Действие постапокалиптического проекта, основанного на одноименном комиксе, разворачивалось в Глендейле, в солнечной Калифорнии через полгода после взрыва биологической бомбы. Часть взрослых погибла сразу, другая превратилась в плотоядных мутантов, и теперь на улицах остались только выжившие школьники, поделившие местность на зоны влияния банд.

Источник: Variety

Сюжет картины вращается вокруг отношений Даля с женой, голливудской звездой Патришей Нил. После 10 лет супружеской жизни они переехали в тихую английскую деревню, где их брак должен был пройти непростую проверку трагическими событиями. Джон Хэй поставит безымянную картину, которая ранее называлась «Нетихая жизнь».

Источник: Deadline

Кумэйл Нанджиани раскачался для съемок в «Вечных» студии Marvel

Актер показал новое тело в Instagram. В посте под фото Нанджиани признал, что смог добиться подобного результата исключительно благодаря стараниям личных тренеров и диетологов, услуги которых на протяжении года оплачивала студия.

Новый блокбастер Marvel ожидается в кинотеатрах 4 ноября 2020 года.

Алек Утгофф исполнит главную роль в драме «Чудо-Женя» (Wonder Zenia)

Главный герой — иммигрант из Украины Женя, живущий и работающий массажистом в Польше, неподалеку от Варшавы. Он знает обо всех проблемах, тревогах и секретах местного населения и неожиданно становится для окружающих духовным наставником и объектом желаний. Режиссер — Малгожата Шумовска.

Источник: Variety

Роман Кинга, увидевший свет в 1980 году, рассказывает о милой восьмилетней девочке Чарли Макги. С виду она ничем не отличается от сверстниц, но внутри нее бушует пламя. Чарли обладает редким даром пирокинеза — она умеет управлять пламенем. В силу возраста и неопытности Чарли не всегда получается контролировать свои способности, и потому она представляет опасность для окружающих. Спецслужбы, прознавшие о ее даре, планируют сделать из Чарли смертоносное оружие, но они и не подозревают, чем может обернуться операция по захвату девочки.

Источник: Variety

Трейлер второго сезона сериала «Ты»

Проект вернется на экраны 26 декабря 2019 года.

Пола Пэттон исполнит главную роль в драме «Последний танец Джозефин Бейкер» (Josephine Baker’s Last Dance)

Основанный на одноименном романе Шерри Джонс, этот фильм — история Джозефин Бейкер, американо-французская танцовщица, певица и актриса, прославившаяся в эпоху джаза. В 1920-е она переехала из Штатов во Францию, где привлекла внимание Эрнеста Хемингуэя, Пабло Пикассо и других знаменитостей того времени. В период Второй мировой войны ее звездный статус позволил ей успешно шпионить в пользу союзников. После войны Бейкер вернулась в Америку, где боролась за права афроамериканцев.

Источник: THR

В центре сюжета — Рут Слэйтер (Буллок), вышедшая из тюрьмы после срока за жестокое преступление. Она рассчитывает вновь стать частью общества, но окружающие не торопятся принимать бывшую заключенную. Единственная возможность искупить прошлые ошибки — младшая сестра Рут, которую та была вынуждена оставить. Нора Финшелдт поставит картину.

Источник: Deadline

Главная героиня — детектив Аллегра Дилл, которая возвращается в родной техасский город после убийства сестры. Она намерена отыскать убийцу, но вместо этого оказывается втянута в полномасштабную войну с местными продажными властями.

Hulu выпустит документальный фильм о Грете Тунберг

Картина расскажет о жизни и деятельности 16-летней экоактивистки, которую журнал Time признал человеком года. Несмотря на юный возраст, Тунберг очень серьезно относится к проблемам экологии и глобального потепления. В 15 лет она начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к незамедлительным действиям по борьбе с изменением климата в соответствии с Парижским соглашением. Акция Тунберг привлекла внимание общественности, и 23 сентября 2019 года она выступила в Нью-Йорке на саммите ООН по климату, где обвинила мировые правительства в пустословии и игнорировании климатических проблем, а также в предательстве молодежи и будущих поколений. Режиссер — Нэйтан Гроссман.

Источник: Deadline

В центре сюжета — студентка, которая подвергает опасности себя и своих друзей в попытке разобраться в ночном кошмаре о девочке и человеке в маске. Кристофер Макгоун написал сценарий и займет режиссерское кресло картины.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.