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Сэм Мендес рассказал о трудностях работы над фильмами о Джеймсе Бонде

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В беседе с The Sunday Times Сэм Мендес раскрыл, почему он в будущем вряд ли вернется к франшизе о Джеймсе Бонде. По словам постановщика, съемки фильмов об агенте 007 — задача чрезвычайно сложная, сравнимая с работой менеджера английской футбольной команды.

«При мысли о них у меня внутри все сворачивается, — говорит Мендес. — Это просто очень тяжело. Чувствуешь себя английским футбольным менеджером. Ты думаешь: если я одержу победу, то выживу. Если проиграю, то меня обвинят во всех смертных грехах. В такой ситуации нет победы. Только выживание».

По мнению Мендеса, главная причина, почему снимать о Бонде столь тяжело, — огромная армия фанатов, которые на протяжении нескольких десятилетий следили за приключениями британского супершпиона.

«У каждого в голове есть своя версия», — объяснил режиссер.

Мендес поставил два фильма о Бонде — «007: Координаты „Скайфолл“» и «007: СПЕКТР». Первая лента показала в прокате отличный результат, собрав 1,108 млрд долларов, и считается одной из лучших современных картин об агенте 007. Продолжение, вышедшее в 2015 году, не смогло повторить успех предшественника (касса — 880 млн долларов) и было прохладно принято критиками.

После «СПЕКТРа» Мендес поставил картину о Первой мировой войне «1917», российская премьера которой состоится 30 января 2020 года. 25-й фильм о Бонде, «Не время умирать», ожидается в российских кинотеатрах 9 апреля 2020 года.

Источник: The Sunday Times

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