Бокс-офис России: «Полицейский с Рублевки 2» сильнее сиквела «Джуманджи»

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1. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (1-я неделя), 353 млн рублей, 1,3 миллиона зрителей, 39 078 сеансов

Первый «Полицейский с Рублевки» стартовал в декабре 2018 года с сенсационных 327,5 млн рублей. Всего киноверсия популярного сериала ТНТ заработала в России 1,689 млрд рублей и стала самой кассовой отечественной комедией в новейшей истории проката. От второй части ждали старта слабее. Фильм лишился главной звезды: за полгода до выхода картины стало известно, что проект покинул Александр Петров, заключивший эксклюзивный контракт с конкурирующим медиахолдингом. Кроме того, чем ближе к выходу был фильм, тем более скептической была реакция на трейлер. Понятно, что вокруг российских комедийных проектов почти всегда возникают группировки интернет-хейтеров, но в данном случае их голоса были слышны гораздо сильнее. Всему этому противостояла мощная маркетинговая машина «Газпром-медиа», но и это не заставило аналитиков до конца поверить в проект. Еще свежа память об «Аванпосте», которому масштабная рекламная поддержка не помешала провалиться.

Тем не менее фан-база сериала и первой части оказалась мобилизована и уже в первый уик-энд принесла проекту почти на 12% больше, чем первой части. Все в порядке у «Полицейского 2» и со средней посещаемостью, и с наработкой (32 человека и 8859 рублей на один сеанс). Цифры не сногсшибательные, но вполне удовлетворительные. Среди российских комедий новинка показала третий старт в истории после «Самого лучшего фильма» (404 млн рублей с учетом СНГ) и «Наша Russia. Яйца судьбы» (375 млн рублей с учетом СНГ).

Однако дальнейшие перспективы сиквела все-таки менее радужные, чем у первого фильма. Все дело в дате выхода и конкурентном окружении. «Новогодний беспредел» стартовал 20 декабря 2018-го, всего за 10 дней до наступления новогодних каникул, во время которых заработал 1 млрд рублей. В этом году такой фокус не пройдет. Между стартом и началом каникул у второго «Полицейского» больше двух недель. Увеличение срока может быть очень заметным. Отработать на длинной дистанции до наступления каникул ему может помешать противоречивый сарафан (оценка у сиквела на КиноПоиске на момент написания этого текста составляет 6,2 балла, у первого фильма она равна 6,6). Но главный фактор — выход комедии Клима Шипенко «Холоп», которую прокатывает тот же дистрибьютор «Централ Партнершип». Прямой жанровый конкурент начнет работу 26 декабря, и он должен отобрать у фильма Premier Studios и сеансы, и титул главной комедии новогодней битвы, который в прошлом году достался первому «Полицейскому» без борьбы.

Таким образом, картине фактически осталось работать в полную силу полторы недели. Если за это время сборы фильма достигнут 800 млн рублей, это следует считать большим успехом. С другой стороны, с точки зрения экономики проекта уже не столь важно, что сборы сиквела существенно уступят результату первой части — картина либо окупилась, либо находится на пороге окупаемости. Не случайно продюсер Premier Studios Владимир Пермяков заявил, что третьему «Полицейскому с Рублевки» быть: он выйдет в прокат в декабре 2019 года и будет мюзиклом.

2. «Джуманджи: Новый уровень» (1-я неделя), 312 млн рублей, 1,1 миллиона зрителей, 34 114 сеансов

Продолжение хита Sony 2017 года за первый полноценный уик-энд освоило 312 млн рублей. Это на 21% больше стартовой кассы первого фильма (257 млн рублей). С учетом превью касса проекта достигла 521 млн рублей. Общие сборы «Джуманджи: Зов джунглей» два года назад составили 1,299 млрд рублей. Но вот сможет ли сиквел достигнуть такого же результата — вопрос.

Проблемы у голливудского блокбастера отчасти те же, что у «Полицейского с Рублевки 2». «Зов джунглей» выходил 21 декабря и примерно половину своей кассы собрал в новогодние каникулы. В этом году дотянуть до них будет проблематично, особенно с учетом старта на этой неделе финальной части «Звездных войн».

3. «Холодное сердце 2» (3-я неделя), 157 млн рублей (-59%), 670 тысяч зрителей, 18 691 сеанс

Мультфильм Disney обошел «Тайную жизнь домашних животных 2» (1,485 млрд рублей) и занял вторую строчку в списке самых кассовых мультфильмов 2019 года. Общие сборы проекта составляют 1,533 млрд рублей. Это позволяет «Холодному сердцу 2» на текущий момент занять седьмое место среди самых кассовых картин года.

4. «Рождество на двоих» (2-я неделя), 35 млн рублей (-55%), 118 тысяч зрителей, 5988 сеансов

Ромком Universal за 11 дней заработал 138 млн рублей. Далеко позади остались финальные сборы «Той еще парочки» (98 млн рублей). Среди зарубежных комедий «Рождество на двоих» в 2019 году уступило лишь еще одному проекту Universal — «Отпетым мошенницам» (343,6 млн рублей).

5. «Достать ножи» (3-я неделя), 30 млн рублей (-49%), 89 тысяч зрителей, 3208 сеансов

Детектив Райана Джонсона собрал за три недели проката 268 млн рублей. С учетом отличного сарафана, позволяющего ему сохранить очень крепкий показатель средней посещаемости (27 человек на одном сеансе), фильму вполне по силам преодолеть планку в 300 млн рублей итоговых сборов.

6. «Ржев» (2-я неделя), 22 млн рублей (-46%), 87 тысяч зрителей, 3573 сеанса

Военную драму очень хорошо принимает зритель в российских регионах, благодаря чему она демонстрирует очень умеренное падение. Для сравнения: «Коридор бессмертия» во второй уик-энд терял 85% своей стартовой кассы, «Спасти Ленинград» — 63%. Общая касса «Ржева» составляет 74 млн рублей. Закончит прокат фильм с результатом, близким к цифрам «Танков» (96 млн рублей).

7. «Ford против Ferrari» (5-я неделя), 14 млн рублей (-52%), 43 тысячи зрителей, 1548 сеансов

Релиз Fox пробил 600-миллионную отметку. После месяца в прокате в его копилке 612 млн рублей. Как и «Достать ножи», проект демонстрирует «длинные ноги» за счет позитивных отзывов. Собственно, средняя посещаемость у этих фильмов в минувший уик-энд была идентичная — 27 человек на одном сеансе.

8. «Сиротский Бруклин» (2-я неделя), 12 млн рублей (-57%), 37 тысяч зрителей, 2706 сеансов

Вторую и последнюю неделю в топ-10 картина Эдварда Нортона проводит с худшим показателем посещаемости в топ-10 — 13 человек на одном сеансе. За 11 дней этот нуар смог заработать 50 млн рублей. У «Щегла» на аналогичный период в активе было 61 млн рублей.

9. «Алла Пугачева. Тот самый концерт» (7-я неделя), 9 млн рублей (-74%), 33 тысячи зрителей, 1070 сеансов

Видимо, большинство фанатов за семь недель уже успели сходить на фильм-концерт Примадонны. Насыщение рынка обернулось резким падением сборов и средней посещаемости: если на прошлой неделе каждый сеанс «Того самого концерта» привлекал больше 80 зрителей, то теперь этот показатель равен 30. Это, впрочем, все равно один из лучших показателей в десятке. Общие сборы фильма достигли 84 млн рублей. 100-миллионный рубеж релизу с учетом точечной работы в новогодние каникулы покорится почти наверняка.

10. «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (3-я неделя), 6,9 млн рублей (-72%), 31 тысяча зрителей, 1950 сеансов

Биография знаменитого вратаря «Динамо» заканчивает свой широкий прокат, заработав 109 млн рублей. До сборов фильма «Чемпионы: Быстрее, выше, сильнее» (171 млн рублей) этому фильму добраться не суждено.

Как мы уже говорили выше, на этой неделе состоится премьера фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход», финальной части новой трилогии. На преданных поклонников хорроров рассчитана новая работа студии Blumhouse «Черное Рождество». Среди арт-новинок недели стоит выделить французскую драму «Отверженные», получившую приз жюри в Каннах и попавшую в шорт-лист «Оскара». Также в прокат выйдет перевыпуск последнего фильма Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами».