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Иван Дорн снимется в фильме Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»

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Певец и музыкант Иван Дорн присоединился к актерскому составу экранизации романа Алексея Сальникова «Петровы в гриппе». Кирилл Серебренников написал сценарий адаптации и занимает режиссерское кресло проекта. Съемки картины сейчас проходят в Москве.

«Прежде всего, оказалось, что Ваня — замечательный драматический артист. Я это почувствовал по его роликам в YouTube, — говорит Серебренников. — В них видна работа именно артиста: осмысленность, владение своим аппаратом, энергия, интерес к парадоксу, умение точно воплотить тот образ, который он придумал. Я решил предложить ему сыграть что-то иное, избавиться от имиджа шоумена. У нас в фильме „Петровы в гриппе“ он играет одним кадром 18-минутный сложный эпизод, в котором есть все: смешное, трагическое, парадоксальное. Для меня и всей группы Ваня Дорн — настоящее открытие, прекрасный драматический артист, у которого, я уверен, серьезное большое будущее в театре и кино».

Семен Серзин и Иван Дорн на съемках фильма «Петровы в гриппе»
Кирилл Серебренников и Иван Дорн на съемках фильма «Петровы в гриппе»
Иван Дорн на съемках фильма «Петровы в гриппе»
Иван Дорн и Семен Серзин на съемках фильма «Петровы в гриппе»

Сюжет книги, опубликованной в 2016 году, вращается вокруг обычной семьи, проживающей в неопределенное постсоветское время в Екатеринбурге. Муж, жена и сын Петровы — они ничем не выделяются из общей массы, а их жизни сложно назвать увлекательными. Но за этой повседневностью скрывается нечто большее. Автомеханик Петров (Семен Серзин) грезит фантастикой, пытается рисовать комиксы и постоянно сталкивается со странным человеком, который преследует его как демон-искуситель. Петрова (Чулпан Хаматова) работает в библиотеке, а в свободное время убивает мужчин, обидевших других женщин. А Петров-младший, кажется, и вовсе неживой.

Дата премьеры «Петровых в гриппе» не раскрывается.

Источник: Пресс-служба компании Hype Film

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