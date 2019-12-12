Квентин Тарантино подумывает отказаться от «Звездного пути»

В интервью Consequence of Sound Квентин Тарантино заявил, что может оставить работу над новым фильмом франшизы «Звездный путь». Картина могла стать последним режиссерским проектом Тарантино, но теперь постановщик задумался, стоит ли ему браться за ленту, в которой он не уверен.

«Думаю, я удаляюсь от „Звездного пути“, но официально я пока ничего не обсуждал, — говорит Тарантино. — Странным образом этот фильм, „Однажды в… Голливуде“, выглядит как мой последний проект. Так что я позволил себе расслабиться и пока не делать это последнее большое „вуаля“-заявление».

«В том смысле, что в какой-то момент я писал и подумал: „Стоит ли мне это делать сейчас? Может, стоит сделать что-то другое? Это и есть мой десятый фильм?“ — продолжает режиссер. — Нет, не останавливай парад планет, ты что, Галактус? Если Земля скажет сделать, значит, надо делать. Это не был спор, но небольшая мысль вроде: „Ну, если собираюсь уйти как Макс Офюльс с ‚Лолой Монтес‘, то так и будет, и если не выйдет, то тогда все, что я сделал, — хлам“. Это был бы тот самый фильм. Но странным образом в какой-то степени это развязало мне руки. Я к тому, что понятия не имею, какой будет следующая история. Вообще не подозреваю».

После выхода «Однажды в… Голливуде» Тарантино решил отдохнуть от режиссуры и переключился на другие проекты. Сейчас он заканчивает свою первую книгу, которая расскажет о ветеране Второй мировой войны, который в 1950-е разочаровался в голливудском кино и начал смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини. Потому режиссер намерен заняться некой театральной постановкой и даже подумывает поставить вестерн-сериал.

Десятый фильм остается в планах Тарантино, и им в конечном счете все-таки может стать «Звездный путь». Сам режиссер не торопится ставить крест на проекте.

«Я, может, и отхожу от него, но посмотрим. Я еще не принял окончательное решение и не говорил с причастными людьми. Ничего официального», — заметил Тарантино в беседе с Deadline.

Сейчас в работе находится четвертый фильм перезапущенной франшизы «Звездный путь», режиссерское кресло которого занимает Ноа Хоули. Он же напишет сценарий фантастического блокбастера.

Источник: Consequence of Sound

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