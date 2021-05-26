«Оскар-2020»: «Дылда» вошла в шорт-лист номинации «Лучший международный фильм»

Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-листы для девяти номинаций премии «Оскар». В ближайшее время члены киноакадемии осмотрят представленных кандидатов и выберут, кто удостоится номинации на престижную кинопремию. В категории «Лучший международный фильм» за приз может побороться «Дылда» Кантемира Балагова, которая прямо сейчас доступна для просмотра на КиноПоиск HD.

Лучший международный фильм

На соискание номинации было представлено 91 фильм. В шорт-лист, из которого в итоге будут выбраны номинанты, попало 10 картин:

Лучшие визуальные эффекты

Члены киноакадемии выбрали шорт-лист из 10 кандидатов. Всего на номинацию претендовали 20 фильмов:

Лучший документальный фильм

На номинацию в этой категории претендовало 159 проектов, но в шорт-лист попало только 15:

Лучший короткометражный документальный фильм

В этой категории на номинацию претендовало 96 проектов. В шорт-лист попало только 10:

Лучший грим и прически

4 января на специальной встрече соберутся все члены Гильдии гримеров и стилистов. Им покажут по семь минут каждого из упомянутых фильмов. После чего эксперты проведут голосование и выберут пять оскаровских номинантов:

Лучший композитор

170 проектов претендовало на номинацию в этой категории, но в шорт-лист попало только 14:

Лучшая песня

В шорт-лист этой категории могли попасть 75 композиций.

Лучший короткометражный анимационный фильм

В лонг-лист категории попали 92 проекта:

Лучший короткометражный фильм

10 возможных кандидатов на номинацию были отобраны из 191 претендента.

В ближайшее время члены киноакадемии соберутся и посмотрят десятиминутные отрывки из всех представленных списков. Их вердикт станет известен 13 января, когда официально будут обнародованы номинанты на «Оскар».

92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года.

Источник: Deadline

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