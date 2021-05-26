«Оскар-2020»: «Дылда» вошла в шорт-лист номинации «Лучший международный фильм»

Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-листы для девяти номинаций премии «Оскар». В ближайшее время члены киноакадемии осмотрят представленных кандидатов и выберут, кто удостоится номинации на престижную кинопремию. В категории «Лучший международный фильм» за приз может побороться «Дылда» Кантемира Балагова, которая прямо сейчас доступна для просмотра на КиноПоиск HD.
Лучший международный фильм
На соискание номинации было представлено 91 фильм. В шорт-лист, из которого в итоге будут выбраны номинанты, попало 10 картин:
- Россия — «Дылда», режиссер Кантемир Балагов
- Чехия — «Раскрашенная птица», режиссер Вацлав Мархоул
- Эстония — «Правда и справедливость», режиссер Танел Тоом
- Франция — «Отверженные», режиссер Ладж Ли
- Венгрия — «Оставшиеся», режиссер Барнабаш Тот
- Македония — «Страна меда», режиссеры Тамара Котевска и Любомир Стефанов
- Польша — «Корпус-Кристи», режиссер Ричард Келли
- Сенегал — «Атлантика», режиссер Мати Диоп
- Южная Корея — «Паразиты», режиссер Пон Джун-хо
- Испания — «Боль и слава», режиссер Педро Альмодовар
Лучшие визуальные эффекты
Члены киноакадемии выбрали шорт-лист из 10 кандидатов. Всего на номинацию претендовали 20 фильмов:
- «Алита: Боевой ангел»
- «Мстители: Финал»
- «Капитан Марвел»
- «Кошки»
- «Гемини»
- «Ирландец»
- «Король Лев»
- «1917»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
- «Терминатор: Темные судьбы»
Лучший документальный фильм
На номинацию в этой категории претендовало 159 проектов, но в шорт-лист попало только 15:
- «Адвокат»
- «Акварель»
- «Американская фабрика»
- «Аполло»
- «Аполлон-11»
- «Большой хак»
- «Для Самы»
- «Мэйден»
- «На краю демократии»
- «Нация одного ребенка»
- «Пещера»
- «Полуночная семья»
- «Самая большая маленькая ферма»
- «Снести Большой Дом»
- «Страна меда»
Лучший короткометражный документальный фильм
В этой категории на номинацию претендовало 96 проектов. В шорт-лист попало только 10:
- «В отсутствии»
- «Жизнь захватывает меня»
- «Иди, беги, ча-ча»
- «Научится кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка)
- «Не отставай»
- «Обитатели ночи»
- «Пожар в раю»
- «После Марии»
- «Призраки Шугар-Ленда»
- «Супермен из Сент-Луиса»
Лучший грим и прически
4 января на специальной встрече соберутся все члены Гильдии гримеров и стилистов. Им покажут по семь минут каждого из упомянутых фильмов. После чего эксперты проведут голосование и выберут пять оскаровских номинантов:
- «1917»
- «Аббатство Даунтон»
- «Джокер»
- «Джуди»
- «Маленькие женщины»
- «Малефисента: Владычица тьмы»
- «Меня зовут Долемайт»
- «Однажды в… Голливуде»
- «Рокетмен»
- «Скандал»
Лучший композитор
170 проектов претендовало на номинацию в этой категории, но в шорт-лист попало только 14:
- «1917»
- «Ford против Ferrari»
- «Боль и слава»
- «Джокер»
- «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
- «Король»
- «Кролик Джоджо»
- «Маленькие женщины»
- «Мстители: Финал»
- «Мы»
- «Прощание»
- «Сиротский Бруклин»
- «Скандал»
- «Холодное сердце 2»
Лучшая песня
В шорт-лист этой категории могли попасть 75 композиций.
- «Speechless» — «Аладдин»
- «Letter To My Godfather» — «Черный крестный отец»
- «I’m Standing With You» — «Прорыв»
- «Da Bronx» — «Бронкс, США»
- «Into The Unknown» — «Холодное сердце 2»
- «Stand Up» — «Гарриет»
- «Catchy Song» — «ЛЕГО Фильм 2»
- «Never Too Late» — «Король Лев»
- «Spirit» — «Король Лев»
- «Daily Battles» — «Сиротский Бруклин»
- «A Glass of Soju» — «Паразиты»
- «(I’m Gonna) Love Me Again» — «Рокетмен»
- «High Above The Water» — «Тони Моррисон: Части меня»
- «I Can’t Let You Throw Yourself Away» — «История игрушек 4»
- «Glasgow» — «Дикая Роза»
Лучший короткометражный анимационный фильм
В лонг-лист категории попали 92 проекта:
- «Вне трассы»
- «Волосатая любовь»
- «Дочь»
- «Дядя Томас: Учет дней»
- «Котбуль»
- «Незабываемо»
- «Он не может жить без космоса»
- «Позаботьтесь о моем рассудке»
- «Сестра»
- «Физика скорби»
Лучший короткометражный фильм
10 возможных кандидатов на номинацию были отобраны из 191 претендента.
- «Беженцы»
- «Братство»
- «Иногда я думаю о смерти»
- «Маленькие руки»
- «Миллер и сын»
- «Окно напротив»
- «Рождественский подарок»
- «Сария»
- «Сестра»
- «Футбольный клуб Нефты»
В ближайшее время члены киноакадемии соберутся и посмотрят десятиминутные отрывки из всех представленных списков. Их вердикт станет известен 13 января, когда официально будут обнародованы номинанты на «Оскар».
92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля 2020 года.
Источник: Deadline
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