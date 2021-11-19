Кристен Стюарт не расстроилась из-за провала «Ангелов Чарли»

В интервью The Playlist Кристен Стюарт призналась, что не переживает из-за неутешительных показателей «Ангелов Чарли» в прокате. После месяца в кинотеатрах касса картины составила лишь 55 млн долларов, и при заявленном бюджете в 48 млн долларов фильм точно обернется для студии потерями. Несмотря на это, Стюарт все равно гордится своим участием в проекте.

«Думаю, если бы я снялась в плохом фильме, которым бы я не гордилась, и его посмотрело множество людей, я была бы раздавлена, — говорит Стюарт. — К счастью, я не расстроилась, потому я горжусь этим фильмом».

«Мне кажется, атмосфера, в которой мы сейчас живем, очень странная и разобщающая, и подобный фильм очень сложно продвигать, — продолжает актриса. — И пытаться вести сложную, чрезвычайно политизированную беседу за пять минут телевизионного интервью об „Ангелах Чарли“. Я такая: „Чувак, мы просто хотели хорошо провести время“».

Стюарт, однако, раскрыла одну из причин для расстройства: теперь у них не будет возможности сделать продолжение экшен-комедии.

«Печально, что мы, наверное, уже не сделаем еще один фильм, но вместе с тем я очень горжусь этим фильмом и очень рада, что он существует. Потому что мне кажется, что даже не в серьезном плане для многих это важно», — добавила актриса.

Провал «Ангелов Чарли» не помешал Ассоциации кинокритиков Голливуда признать Стюарт лучшей актрисой десятилетия. 9 января 2020 года ей будет вручен специальный приз.

23 января 2020-го зрители смогут увидеть Стюарт в триллере «Под водой». 27 февраля актриса появится в кинотеатрах в драме «Сиберг».

Источник: The Playlist

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.