Трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик»: Том Круз вновь на высоте

Оригинальный трейлер:

Свежий трейлер боевика «Топ Ган: Мэверик» точно дает понять, что летом 2020 года зрители увидят в кинотеатрах невероятно захватывающие воздушные бои. Истребители закладывают на экране умопомрачительные виражи и маневры, чтобы максимально точно передать ощущение полета на сверхскоростях. Однако в фильме будут не только самолеты. Это также человеческая история о наследии и противостоянии прошлого и будущего.

В продолжении фильма «Лучший стрелок» Том Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты высокопоставленных чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичных дронов.

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