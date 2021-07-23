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Трейлер фильма «Топ Ган: Мэверик»: Том Круз вновь на высоте

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Оригинальный трейлер:

Свежий трейлер боевика «Топ Ган: Мэверик» точно дает понять, что летом 2020 года зрители увидят в кинотеатрах невероятно захватывающие воздушные бои. Истребители закладывают на экране умопомрачительные виражи и маневры, чтобы максимально точно передать ощущение полета на сверхскоростях. Однако в фильме будут не только самолеты. Это также человеческая история о наследии и противостоянии прошлого и будущего.

В продолжении фильма «Лучший стрелок» Том Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты высокопоставленных чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичных дронов.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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