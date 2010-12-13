Слух дня: Сценарист «Бэтмена» напишет перезапуск «Константина»

Как сообщают источники, студия Warner начала работу над новой адаптацией комиксов DC о Джоне Константине. Проект пока находится на самой ранней стадии разработки, но, по информации инсайдеров, сценарий картины напишет Маттсон Томлин, соавтор нового «Бэтмена» и режиссер нескольких короткометражек.

Согласно источникам, студия хочет, чтобы Киану Ривз вернулся в роли Джона Константина. Ривз сыграл циничного мага и истребителя демонов в фильме 2005 года «Константин: Повелитель тьмы», который показал в прокате неплохой результат, хотя критики и зрители приняли ленту неоднозначно. Сам Ривз не торопится возвращаться к персонажу и пока, как утверждают инсайдеры, до конца не уверен, что готов вновь заняться борьбой с потусторонним.

Стоит отметить, что представленная информация, несмотря на заверения о надежности источников, на данный момент лишь слух, который в будущем может быть опровергнут.

Джон Константин, созданный Аланом Муром в июне 1985 года, — бывалый охотник на демонов и оккультист, антигерой, чья душа давно проклята. Вооруженный таинственными знаниями темных искусств и своим острым умом, он ведет неравную борьбу с разными сверхъестественными силами, которые любят досаждать людям.

После фильма 2005 года персонаж вернулся на экраны в сериале CW «Константин», главную роль в котором исполнил Мэтт Райан. Проект закрыли после одного сезона, а Константин впоследствии появился в других сериалах CW — «Стрела», «Флэш» и «Легенды завтрашнего дня».

Источник: WeGotThisCovered

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