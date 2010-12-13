Режиссер «Конца ***го мира» снимет «Могучих рейнджеров» и еще 11 новостей выходных

Проект расскажет о напарниках Капитана Америка, которые теперь должны защищать мир, после того как Стив Роджерс остался в прошлом. Сэм Уилсон (Сокол) получил легендарный щит Капитана и пытается справиться с возложенной на него миссией, пока Баки (Зимний Солдат) разбирается в хитросплетениях современного мира.

Источник: Deadline

В центре сюжета нового фильма, основанного на одноименном сериале 1990-х, находятся пять старшеклассников из маленького городка Энджел Гроув, которые становятся Могучими Рейнджерами. Бесстрашные воины, они стоят на защите Земли от разных инопланетных угроз. Патрик Берли напишет сценарий картины.

Источник: THR

В продолжении фильма «Лучший стрелок» Том Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты высокопоставленных чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичных дронов.

В центре сюжета — обычная американская семья, члены которой подвергаются нападению неизвестных. Пока незваные гости разрушают их дом, глава семейства Сэм начинает подозревать, что атака как-то связана с интрижкой, которую он скрывает от жены. Режиссер — Николас Холлэнд.

Источник: THR

«Холодное сердце 2» стало шестым фильмом Disney, собравшим в 2019 году 1 млрд долларов

После начала проката 7 ноября сборы мультфильма составили 1,032 млрд долларов. Кроме «Холодного сердца 2», отметку в 1 млрд долларов в 2019 году преодолели фильмы Disney «Мстители: Финал», «Аладдин», «История игрушек 4», «Король Лев» и «Капитан Марвел».

Источник: Deadline

Кадр из сериала «Локк и ключ»

Welcome to Keyhouse 🗝 pic.twitter.com/PgUdGtl80t & mdash; Locke & amp; Key (@lockekeynetflix) December 13, 2019

Сюжет проекта вращается вокруг вдовы Нины Локк, которая с тремя детьми переезжает в фамильное имение Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Но загадочный особняк скрывает в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится.

Новая экранизация знаменитого романа Брэма Стокера увидит свет 1 января 2020 года.

Джо Корниш снимет для HBO Max сериал «Лавина» (Snow Crash)

Проект основан на одноименном романе Нила Стивенсона, действие которого разворачивается в недалеком будущем, где странами управляют корпорации, мафия контролирует доставку пиццы и весь мир объединяет масштабная виртуальная реальность — Метавселенная. Хиро Протагонист в реальной жизни не слишком удачливый разносчик пиццы, но в Метавселенной он известный хакер и воин-самурай. Только ему под силу остановить распространение «Лавины» — наркотика, опасного и в реальности, и в Метавселенной — и спасти мир от Инфокалипсиса. Майкл Бэколл напишет сценарий адаптации.

Источник: Collider

Рома Маффиа и Дэниел Брейкер снимутся в пятом сезоне сериала «Миллиарды»

В пятом сезоне бывшие враги Чак Роадс (Пол Джаматти) и Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) вынуждены объединиться перед новой угрозой, рискующей лишить их всего. Сериал вернется на экраны в 2020 году. Предыдущие сезоны прямо сейчас можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

Источник: Deadline

Кинокритики назвали Кристен Стюарт главной актрисой десятилетия

We at the HCA are proud to announce that Kristen Stewart will receive the Actress of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Stewart& #39; s impressive filmography includes Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways, and Charlie& #39; s Angels. #KristenStewart pic.twitter.com/OYpjKDQD2d & mdash; Hollywood Critics Association (@LAOFCS) December 13, 2019

9 января 2020 года Ассоциация кинокритиков Голливуда вручит Стюарт премию как актрисе десятилетия. Режиссером десятилетия критики признали Дени Вильнёва.

Дэн Трахтенберг поставит ленту «Черепа» (Skulls)

В центре сюжета — женщина из племени команчи, которая решается пойти против правил и традиций, чтобы стать воином.

Источник: Discussing Film

Энтони Марас напишет и поставит криминальный триллер «Персиковое дерево» (Peachtree)

Картина расскажет о жизни Майка Тэвиса, выходца из семьи бедных греческих иммигрантов, который в 1970-е стал королем порноиндустрии в Атланте. Под прикрытием законных бизнесов Тэвис активно распространял порнографию, одновременно пытаясь добиться признания общественности. В конечном счете череда неудачных событий (убийство, шантаж, поджог и вымогательство) привели к краху империи Тэвиса.

Источник: Deadline

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.