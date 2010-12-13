Режиссер «Конца ***го мира» снимет «Могучих рейнджеров» и еще 11 новостей выходных

Десмонд Чайм и Мики Исикава снимутся в сериале «Сокол и Зимний Солдат»
Проект расскажет о напарниках Капитана Америка, которые теперь должны защищать мир, после того как Стив Роджерс остался в прошлом. Сэм Уилсон (Сокол) получил легендарный щит Капитана и пытается справиться с возложенной на него миссией, пока Баки (Зимний Солдат) разбирается в хитросплетениях современного мира.
Источник: Deadline
Джонатан Энтвистл может поставить перезапуск «Могучих рейнджеров»
В центре сюжета нового фильма, основанного на одноименном сериале 1990-х, находятся пять старшеклассников из маленького городка Энджел Гроув, которые становятся Могучими Рейнджерами. Бесстрашные воины, они стоят на защите Земли от разных инопланетных угроз. Патрик Берли напишет сценарий картины.
Источник: THR
Постер боевика «Топ Ган: Мэверик»
В продолжении фильма «Лучший стрелок» Том Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты высокопоставленных чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичных дронов.
Кейр Гилкрист, Сэм Логан Халеги и Скаут Тэйлор-Комптон снимутся в триллере «Вторжение»
В центре сюжета — обычная американская семья, члены которой подвергаются нападению неизвестных. Пока незваные гости разрушают их дом, глава семейства Сэм начинает подозревать, что атака как-то связана с интрижкой, которую он скрывает от жены. Режиссер — Николас Холлэнд.
Источник: THR
«Холодное сердце 2» стало шестым фильмом Disney, собравшим в 2019 году 1 млрд долларов
После начала проката 7 ноября сборы мультфильма составили 1,032 млрд долларов. Кроме «Холодного сердца 2», отметку в 1 млрд долларов в 2019 году преодолели фильмы Disney «Мстители: Финал», «Аладдин», «История игрушек 4», «Король Лев» и «Капитан Марвел».
Источник: Deadline
Кадр из сериала «Локк и ключ»
Сюжет проекта вращается вокруг вдовы Нины Локк, которая с тремя детьми переезжает в фамильное имение Дом Ключей в городке Лавкрафт. Семья надеется начать жизнь заново, оставив в прошлом недавние трагические происшествия. Но загадочный особняк скрывает в своих стенах магические ключи и чудовище, которое за ними охотится.
Трейлер мини-сериала «Дракула»
Новая экранизация знаменитого романа Брэма Стокера увидит свет 1 января 2020 года.
Джо Корниш снимет для HBO Max сериал «Лавина» (Snow Crash)
Проект основан на одноименном романе Нила Стивенсона, действие которого разворачивается в недалеком будущем, где странами управляют корпорации, мафия контролирует доставку пиццы и весь мир объединяет масштабная виртуальная реальность — Метавселенная. Хиро Протагонист в реальной жизни не слишком удачливый разносчик пиццы, но в Метавселенной он известный хакер и воин-самурай. Только ему под силу остановить распространение «Лавины» — наркотика, опасного и в реальности, и в Метавселенной — и спасти мир от Инфокалипсиса. Майкл Бэколл напишет сценарий адаптации.
Источник: Collider
Рома Маффиа и Дэниел Брейкер снимутся в пятом сезоне сериала «Миллиарды»
В пятом сезоне бывшие враги Чак Роадс (Пол Джаматти) и Бобби Аксельрод (Дэмиэн Льюис) вынуждены объединиться перед новой угрозой, рискующей лишить их всего. Сериал вернется на экраны в 2020 году. Предыдущие сезоны прямо сейчас можно посмотреть по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».
Источник: Deadline
Кинокритики назвали Кристен Стюарт главной актрисой десятилетия
9 января 2020 года Ассоциация кинокритиков Голливуда вручит Стюарт премию как актрисе десятилетия. Режиссером десятилетия критики признали Дени Вильнёва.
Дэн Трахтенберг поставит ленту «Черепа» (Skulls)
В центре сюжета — женщина из племени команчи, которая решается пойти против правил и традиций, чтобы стать воином.
Источник: Discussing Film
Энтони Марас напишет и поставит криминальный триллер «Персиковое дерево» (Peachtree)
Картина расскажет о жизни Майка Тэвиса, выходца из семьи бедных греческих иммигрантов, который в 1970-е стал королем порноиндустрии в Атланте. Под прикрытием законных бизнесов Тэвис активно распространял порнографию, одновременно пытаясь добиться признания общественности. В конечном счете череда неудачных событий (убийство, шантаж, поджог и вымогательство) привели к краху империи Тэвиса.
Источник: Deadline
На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.