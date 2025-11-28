Американский бокс-офис: «Джуманджи» выступает на новом уровне

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 13 по 15 декабря 2019 года. Данные предварительные и могут измениться.

Билеты на фильмы, которые выйдут или уже идут в российском прокате, можно купить, нажав на соответствующий значок на карточке ленты. Чтобы не пропустить дату премьеры, нажмите «Буду смотреть».

1. «Джуманджи: Новый уровень» (1-я неделя), 60,1 млн долларов, 4227 кинотеатров

Игра в «Джуманджи» началась по новой. После того как «Зов джунглей» стал пятым самым кассовым фильмом 2017 года, сразу было ясно, что нас ждет еще одна партия. На «Новом уровне» приключенческого боевика в главных ролях задействованы те же самые актеры: Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан. Даже прокатная стратегия такая же: как и «Зов джунглей», новая глава франшизы выпущена в декабре перед очередными «Звездными войнами». В 2017 году «Джуманджи» удалось забрать какую-то долю у «Последнего джедая» и дольше продержаться в широком прокате (14 недель в тысяче или больше кинотеатров против восьми у «Звездных войн»). При этом сборы на старте у сиквела еще выше.

Для франшизы это действительно новый уровень: всем было понятно, что «Джуманджи» сместит «Холодное сердце 2» с первого места за уик-энд, но никто не ждал цифры в 60 миллионов. Фильм даже поставил пару небольших рекордов: это лучший уик-энд для комедии в декабре в истории и лучший декабрьский релиз для компании Sony. Все благодаря подросткам и студентам — главной, как известно, аудитории современного кинотеатра. Большинство университетов и часть средних школ уже закрылись на каникулы, и доля зрителей не старше 25 лет среди публики «Джуманджи» составила 71%. Это больше, чем у «Зова джунглей» (55% не старше 25). Посмотрим, что случится, когда «Новый уровень» столкнется в кинотеатрах со «Скайуокер. Восход».

2. «Холодное сердце 2» (4-я неделя), 19,2 млн долларов (-46%), 4078 кинотеатров (-270)

На четвертую (!) неделю проката зимняя сказка студии Disney ушла с первой строчки рейтинга. Ей еще предстоит несколько уик-эндов в десятке, притом что это уже один из самых кассовых релизов этого года. В Америке у «Холодного сердца 2» 366,5 миллиона (шестое место; мультфильм обошел «Аладдина»). По мировым сборам история принцесс Анны и Эльзы перешла за миллиард и стала уже шестым релизом Disney этого года, которому удалось такое достижение. Сейчас это седьмой самый кассовый мультфильм в истории.

3. «Достать ножи» (3-я неделя), 9,3 млн долларов (-35%), 3413 кинотеатров (-48)

Третье место на третьей неделе проката досталось ироничному детективу Райана Джонсона «Достать ножи». Фильм собрал без малого 80 миллионов в американском прокате, а в остальном мире чуть превысил эту цифру. Общие мировые сборы картины составляют сейчас 163 млн долларов.

4. «Дело Ричарда Джуэлла» (1-я неделя), 5 млн долларов, 2502 кинотеатра

38-я режиссерская работа Клинта Иствуда не обещала стать блокбастером, но все-таки ей предсказывали результаты выше 10 миллионов. Реальная история охранника Олимпиады в Атланте, который сначала стал героем нации, а потом ее изгоем, вызвала у зрителей очень сдержанный интерес. Несмотря на широкий прокат в двух с половиной тысячах кинотеатров и высокую оценку A от тех, кто дошел до залов, «Делу Ричарда Джуэлла» пришлось довольствоваться четвертым местом. Никакого сравнения с прошлогодним «Наркокурьером», который тоже вышел в декабре, но стартовал с 17,5 млн долларов и по итогам превысил 100 миллионов. У «Ричарда Джуэлла» по сравнению с другими фильмами Иствуда было мало преимуществ: сам режиссер в картине не снимается (в отличие от «Наркокурьера»), главную роль играет относительно малоизвестный актер Пол Уолтер Хаузер (в отличие от «Чуда на Гудзоне», где снимался Том Хэнкс), а сюжет мрачноват для предрождественского проката. Как обычно бывает с работами убежденного консерватора Иствуда, вокруг картины идет много споров в СМИ и социальных сетях, но в денежные знаки эти разговоры конвертируются с трудом.

5. «Черное Рождество» (1-я неделя), 4,4 млн долларов, 2625 кинотеатров

Еще более печальная судьба у хоррора «Черное Рождество». Сюжет о студентках на каникулах и зловещем убийце в кожаных перчатках рассказан в фильме уже в третий раз. Первая версия слэшера вышла в 1974 году и стала культовой, в 2006 году появился не слишком удачный первый ремейк. Но для нового фильма «неудачный» — это слишком мягкое слово. «Черное Рождество» не дотянуло даже до 5 миллионов и не имеет никаких шансов на то, чтобы увеличить результаты. У него плохая критика (43% на Rotten Tomatoes), но для хоррора это еще не приговор, а вот зрительская оценка D+ на CinemaScore, близкая к минимальной, с высокими сборами несовместима. Фильм не продержится в десятке больше двух недель.

6. »Ford против Ferrari» (5-я неделя), 4,1 млн долларов (-38%), 2895 кинотеатров (-851)

Автомобильное ретро Джеймса Мэнголда вплотную подошло к сотне миллионов американских сборов. «Ford против Ferrari» уже четыре с половиной недели в десятке и не собирается ее покидать, хотя расчет на кинопремии пока не оправдывается (фильм не номинирован на «Золотой глобус»).

7. «Квин и Слим» (3-я неделя), 3,6 млн долларов (-46%), 1560 кинотеатров (-155)

Полнометражный дебют клипмейкера Мелины Матсукас не хватает звезд с неба, но 33 миллиона на третьей неделе — неплохой результат для малобюджетного фильма.

8. «Прекрасный день по соседству» (4-я неделя), 3,4 млн долларов (-36%), 2855 кинотеатров (-636)

Тихий байопик с Томом Хэнксом в роли любимца американских детей мистера Роджерса собрал в США и Канаде уже 49 млн долларов. Телеведущий практически неизвестен в других странах, поэтому нигде, кроме Америки, «Прекрасный день по соседству» не вышел, несмотря на Хэнкса и оскаровский потенциал.

9. «Темные воды» (4-я неделя), 2 млн долларов (-50%), 2112 кинотеатров (+100)

Из нового фильма Тодда Хейнса не получается громкое событие: компания Focus Features надеялась удачно расширить прокат, привлечь внимание и получить пару номинаций на главные премии. План пока что не срабатывает. Несмотря на то, что «Темные воды» добавили еще сотню залов, результат этой юридической драмы с Марком Руффало довольно слабый.

10. «21 мост» (4-я неделя), 1,2 млн долларов (-59%), 1533 кинотеатра (-932)

Боевик категории Б с Чедвиком Боузманом из «Черной Пантеры» покидает первую десятку на цифре в 26 миллионов американских сборов. Вряд ли кто-то рассчитывал на сильно большее.

Из не дотянувших до первой десятки героями недели оказались режиссеры Джош и Бен Сэфди и Адам Сэндлер. Их неонуар «Неограненные драгоценности», выпущенный компанией A24, вышел в пяти кинотеатрах и собрал 525 тыс. долларов, показав лучшую наработку в этом году после «Паразитов». В ближайшие недели прокат фильма будет расширен.

Ну а лидер следующей недели известен заранее. К Рождеству Disney выпускает новые «Звездные войны» — «Скайуокер. Восход». Альтернативой ему станет экранизация мюзикла «Кошки» режиссера Тома Хупера.