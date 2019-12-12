Харви Вайнштейн назвал себя первопроходцем женского кино

В беседе с The Post Харви Вайнштейн заявил, что сделал для продвижения женского кино больше, чем кто-либо другой. Продюсер, которого с конца 2017 года более 80 женщин обвинили в сексуальных домогательствах, считает, что его достижения на ниве женского кинематографа оказались незаслуженно забыты.

«Я сделал больше фильмов, поставленных женщинами и о женщинах, чем любой другой кинематографист, и дело было 30 лет назад! — говорит Вайнштейн. — Я не имею в виду наше время, когда это стало модным. Я это первым сделал! Я проложил дорогу!»

Вайнштейн признался, что чувствует себя «забытым человеком».

«Все было уничтожено из-за случившегося. Моя работа была забыта», — добавил он.

Продюсер также напомнил, что в 2003 году помог Гвинет Пэлтроу стать самой высокооплачиваемой актрисой независимого кино. Тогда за съемки в комедии «Вид сверху лучше» Пэлтроу получила чек на 10 млн долларов, хотя критики и сама актриса остались недовольны фильмом. В качестве примеров продвижения женского кино в своей карьере Вайнштейн также назвал документальную картину «Париж горит» и драму «Трансамерика», за роль в которой Фелисити Хаффман получила номинацию на премию «Оскар».

В октябре 2017 года более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них — такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто. В результате совет директоров The Weinstein Company уволил Вайнштейна, а сама компания начала процедуру банкротства. Позднее его лишили многих почестей, включая членство в Американской киноакадемии.

12 декарбя 2019-го адвокаты Вайнштейна добились предварительного мирового соглашения с обвинительницами. Согласно условиям, он выплатит им 25 млн долларов. Сумма будет распределена между более чем 30 потерпевшими, среди которых актрисы и бывшие сотрудницы The Weinstein Company. При этом все выплаты покроют страховые компании, представлявшие TWC. Вайнштейну не придется признавать вину в суде или тратить личные средства.

Не все жертвы Вайнштейна согласились на сделку, и некоторые актрисы планируют продолжать судебные разбирательства с продюсером.

Источник: The Post

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