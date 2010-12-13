В «Призрачной шестерке» Рейнольдс появился одновременно в двух местах

Пользователь Reddit u/thejokerjackson при просмотре боевика Майкла Бэя «Призрачная шестерка» обнаружил ошибку, из-за которой исполнитель главной роли Райан Рейнольдс появился на экране сразу в двух местах. По сюжету его герой, Первый, вместе с коллегами по команде участвует в скоростной погоне по Флоренции. На 14-й минуте, в эпизоде на набережной, на заднем плане можно заметить фигуру в черном. Это Рейнольдс, записывающий видео со съемок.

По скриншоту видно, что одежда и красная стена, на фоне которой Рейнольдс записывал видео в сентябре 2018-го, идеально совпадают. В шутливом ролике актер наслаждается тишиной на съемочной площадке боевика, пока на заднем плане с грохотом переворачиваются и взрываются машины.

«Призрачная шестерка» рассказывает о миллиардере, который инсценирует свою смерть, чтобы собрать команду специалистов и свергнуть диктатора страны Тургистан в Центральной Азии. Вместе они начинают сложную операцию, в ходе которой погибнет немало людей.

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