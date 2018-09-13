Исполнителя роли мистера Нанси уволили из сериала «Американские боги»

Орландо Джонс, сыгравший в сериале «Американские боги» обманщика Ананси (он же мистер Нанси), рассказал, что его уволили из третьего сезона проекта. В видео, которое актер опубликовал в Twitter, Джонс заявил, что шоураннер Чарльз Х. Игли уволил его 10 сентября 2019 года, потому что мистер Нанси «несет неверный посыл чернокожей Америке».

Correction: I was fired Sept 10, 2019 like @itsgabrielleu @OfficialMelB @NickCannon @heidiklum all have said @FremantleUS is a nightmare. They treated you like a 2nd class citizen for doing your job to well. Stay tuned. More to come. #AngryGetsShitDone pic.twitter.com/DQYtaMfs8O & mdash; Orlando Jones (@TheOrlandoJones) December 14, 2019

В ролик Джонс говорит, что Игли и его «черных друзей» не устраивает «злой мистер Нанси, который всегда добивается своего». Актер также поблагодарил автора оригинального романа «Американские боги» Нила Геймана за роль и возможность поработать сценаристом и продюсером второго сезона.

Представитель компании Fremantle, отвечающей за производство «Американских богов», заявил, что увольнение Джонса никак не связано с отношениями актера и Игли. Согласно источникам, Джонс и шоураннер регулярно конфликтовали на съемочной площадке сериала, но в итоге решение вырезать из проекта мистера Нанси продиктовано исключительно сюжетной необходимостью.

«Сюжет „Американских богов“ постоянно менялся и эволюционировал, чтобы лучше отразить сложную мифологию первоисточника, — говорится в заявлении. — Мистеру Джонсу не предложили вернуться, потому что мистер Нанси среди прочих персонажей не появляется в той части книги, которая активно используется в третьем сезоне».

Производство «Американских богов» несколько раз сталкивалось с неприятностями. В ноябре 2017-го Брайан Фуллер и Майкл Грин, изначально отвечавшие за экранизацию романа, покинули проект из-за конфликта с продюсерами. Источники рассказывали, что основной причиной ухода стал бюджет. По слухам, расходы на создание быстро достигли уровня «Игры престолов», и для продолжения производственная компания Fremantle пыталась их сократить, что и вызвало разногласия.

В итоге на пост шоураннера и главного сценариста пригласили Джесси Александра, до этого работавшего над сериалами «Демоны да Винчи», «Шпионка» и «Остаться в живых». Однако у Александра быстро начались столкновения с актерами (особенно с Иэном МакШейном), а канал Starz не устраивали качество и стиль второго сезона. Как отмечает один инсайдер, актерам на всем протяжении производства приходилось самостоятельно переписывать свои диалоги. Александра отстранили от работы, а проект в конечном счете возглавил Игли, который, как надеялись продюсеры, сможет наладить работу над третьим сезоном.

Третий сезон «Американских богов» ожидается в 2020 году, но точная дата выхода пока не сообщается.

Источник: Deadline

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