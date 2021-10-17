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Завершились съемки боевика «Смертельная битва»

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Сценарист новой адаптации игры «Mortal Kombat» Грег Руссо объявил в Twitter о завершении основного съемочного процесса картины. Руссо поздравил команду фильма с отлично проделанной работой и пожелал им хорошо провести время на праздниках.

«Поздравляю невероятный актерский состав и съемочную группу с завершением съемок „Смертельной битвы“! Спасибо, что с вами было так круто работать. Страсть и самоотверженность, которую я почувствовал, были невероятными. Надеюсь, на праздниках вы сможете хорошенько отдохнуть!»

«Mortal Kombat» — серия видеоигр в жанре «файтинг», известная в первую очередь благодаря высокому уровню насилия. Начиная с первой части, вышедшей в 1992 году, игроки могли отрывать противникам руки, вырывать позвоночник, отрезать головы и выливать на арену литры и литры крови. Благодаря этому и богатой внутренней мифологии «Mortal Kombat» уже много лет остается одной из самых известных и популярных видеоигр.

Сюжет экранизации не раскрывается. Известно, что авторы намерены проигнорировать прошлые экранизации и сделать перезапуск с оригинальной историей в мире «Mortal Kombat». Саймон Маккуойд занимает режиссерское кресло проекта.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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