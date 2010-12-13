Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

14 декабря, через два дня после выхода, онлайн‑кинотеатр Premier убрал возможность просмотра пятого эпизода сериала Павла Костомарова «Эпидемия». Одновременно с сайта стриминга был удален анонс шестой серии, после чего появилось объявление, что проект вернется на экраны в феврале 2020 года. Согласно пресс-службе Premier, перенос «Эпидемии» связан с успехом нового сезона «Полицейского с Рублевки».

«Новый сезон сериала „Полицейский с Рублевки“ показал отличные цифры, и конец года платформа завершает, перевыполнив все бизнес-KPI, — говорится в заявлении пресс-службы. — Сериал „Эпидемия“ является очень мощным и отдельно стоящим проектом, поэтому мы планируем под него отдельный временной слот, вероятно, в феврале».

«Эпидемия» — история о подмосковной семье, которая вместе с другими выжившими спасается от внезапной эпидемии смертельного вируса. Он напоминает симптомами банальный грипп, но от него нет спасения, и любой заразившийся в итоге погибает. Человечество не знает, как справиться с новой болезнью, и цивилизация постепенно начинает разрушаться. Остается лишь небольшая территория, населенная доведенными до отчаяния людьми, чья главная цель — выживание любой ценой.

В пятом эпизоде присутствовали сцены с массовыми беспорядками и расстрелом военными жителей района, признанного зараженным.

Создатель сериала Павел Костомаров не знал об удалении эпизода «Эпидемии» и признался в интервью «Дождю», что считает случившееся цензурой.

«Я знаю, что серия была какое-то время открыта, и ее можно было смотреть, а потом ее закрыли, — говорит режиссер. — Никаких технических причин, чтобы это случилось, как я понимаю, не может быть. Остается одно — сделать вывод, что это цензура».

Представитель «Газпром-медиа», которой принадлежит Premier, в свою очередь, сообщил, что перенос связан с недостатком премьер в феврале 2020 года.

Источник: «Медиазона»