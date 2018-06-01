Скончалась французская актриса Анна Карина

В Париже ушла из жизни Анна Карина, одна из актрис фильмов новой волны. Мировую известность она получила благодаря фильмам Жан-Люка Годара. Карина умерла от рака в возрасте 79 лет.

Агент актрисы сообщил, что она скончалась в больнице. Рядом с нею находился бывший муж, американский режиссер Денни Берри.

Анна Карина (урожденная Ханна Карин Байер) родилась в 1940 году в Копенгагене, где и начала актерскую карьеру. Сначала она работала манекенщицей и пела в кабаре, а в 1958 году переехала во Францию, взяла псевдоним и вышла замуж за Жан-Люка Годара после выхода их фильма «Женщина есть женщина» в 1961 году. За эту роль она получила «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.

Карина снималась в картинах Лукино Висконти, Райнера Вернера Фассбиндера, Аньес Варда, Марты Месарош, Жан-Клода Бриали. Но прославили ее фильмы именно Годара. Вместе они сделали семь картин: «Маленький солдат», «Женщина есть женщина», «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров», «Безумный Пьеро», «Альфавиль», «Сделано в США».

Брак с Годаром продлился шесть лет. Потом Карина выходила замуж еще три раза — за режиссеров Пьера Фабра, Даниэля Дюваля и Денни Берри. Помимо актерской карьеры, она писала романы и занималась музыкой. В 1967 году она имела большой успех с песней Сержа Генсбура «Sous le Soleil Exactement» из фильма Пьера Коральника «Анна».

Министр культуры Франции Франк Ристер, узнав новость о кончине Карины, выразил свои соболезнования в Twitter. «Сегодня французское кино осиротело. Оно потеряло одну из своих легенд», — написал он.

Источник: РИА «Новости», «Франс Пресс»

