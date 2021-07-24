Уилл Поултер выбыл из «Властелина колец» и еще шесть новостей дня

HBO Max снимет спин-офф «Каникул»

Стриминг-сервис выпустит телевизионный спин-офф культовой комедии Харольда Рэмиса. Сериал сосредоточится на чикагских буднях знаменитой семейки Гринзволд. Пока не ясно, вернутся ли актеры оригинальных фильмов к своим ролям. Одним из продюсеров числится звезда «Теории большого взрыва» Джонни Галэки, игравший в одном из сиквелов «Каникул». Сценарий «Гризволдов» напишет Тим Хоберт, причастный к ситкомам «Сообщество» и «Клиника».

Источник: THR

В Голливуде готовят адаптацию серии игр «Rabbids»

Студия Lionsgate совместно с Ubisoft разрабатывает фильм по мотивам цикла видеоигр «Rabbids» о породе необычных кроликов. Адаптация объединит в себе игровое кино и анимацию. Режиссерское кресло предложено Тодду Штраусу-Шульсону («Последние девушки»).

Источник: THR

Хореограф «Звездных войн» рассказал об удаленной сцене

По словам Ника Гилларда, в «Мести ситхов» должен был быть эпизод, в котором Оби-Ван Кеноби играючи устраняет шестерых охранников. Юэн Макгрегор отрабатывал хореографию несколько недель, однако сцену решили не снимать из-за нехватки времени. В итоге Джордж Лукас поступил проще: Оби-Ван применил Силу. Гиллард считает, что изначальный вариант мог стать лучшим боем на световых мечах за всю франшизу.

Источник: EW

Уилл Поултер отказался от «Властелина колец»

Причиной стал конфликт в рабочем графике актера. К проекту по-прежнему прикреплены Маркелла Кавена, Джозеф Моул и Макс Болдри. Напомним, что события сериала развернутся в период Второй эпохи, за 3000 лет до событий трилогии Питера Джексона. Первые две серии снимет Хуан Антонио Байона («Голос монстра», «Приют»). В ноябре Amazon продлил сериал на второй сезон.

Источник: Variety

Режиссер «Прощания» спродюсирует сериал для Amazon

Лулу Ванг, чье «Прощание» сейчас покоряет сезон наград, спродюсирует и снимет несколько эпизодов драмы «Эмигранты». Amazon заказал производство полного сезона. Исполнительным продюсером выступает Николь Кидман. Это ее первая сделка со стриминг-сервисом. Действие развернется в Гонконге, а в центре истории окажется группа сплоченных эмигрантов.

Источник: THR

Джеймс Корден на съемках мюзикла Райана Мёрфи

В сети оказались фотографии со съемок мюзикла Райана Мёрфи «Выпускной». На них можно увидеть Мэрил Стрип, а также неузнаваемого под слоями грима Джеймса Кордена. Принесет ли актеру такое перевоплощение награду, узнаем в следующем году. Фильм выйдет на Netflix и расскажет о труппе артистов, которые приезжают в консервативную Индиану, чтобы поддержать старшеклассницу, которая хочет пригласить свою девушку на выпускной.

Сюжет «Инкассаторского грузовика» вращается вокруг хладнокровного и загадочного Эйча, сотрудника инкассаторской службы в Лос-Анджелесе.

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.