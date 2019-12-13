9 лучших трейлеров недели: «Ведьмак», «Новый Папа» и «Чудо-женщина: 1984»

Финальный ролик потенциального хита Netflix. «Ведьмак» снят по мотивам романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии (Генри Кавилл), который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Один из участников большой битвы в Поднебесной за содержимое зрительских кошельков в китайский Новый год. Действие мультфильма происходит в совсем дремучей древности, за тысячи лет до новой эры, когда люди не ставили существование богов под сомнение. Могучему воину предстоит спасти свой мир и одолеть сильного и злого демона-лису, захватившего власть в стране, для чего герой пускается в полное опасностей путешествие.

Продолжение «Молодого Папы» Паоло Соррентино. После финала прошлого сезона в Ватикане выбрали нового понтифика. Им стал Иоанн Павел III (Джон Малкович), сдержанный английский аристократ. Он выглядит как идеальный кандидат, способный повести церковь в нужном направлении, но скрывает от посторонних собственные секреты. Кардиналы начинают сомневаться, что сделали правильный выбор. Тем временем впавший в кому Ленни (Джуд Лоу) превратился в современного святого с тысячами последователей, и его возможное возвращение способно расколоть не только Ватикан, но и саму церковь.

Пока народившиеся в больших количествах стрим-сервисы бьются за западную аудиторию, самые умные захватывают Восток. Новый индийский хоррор-проект Netflix не блещет оригинальной задумкой, зато с лихвой отрабатывает атмосферу. Четыре истории о том, что рядом с нами могут жить всякие ужасы: недобрый призрак бабули, адские плотоядные птицы, демоны, даже от ребенка в утробе матери ничего хорошего ждать не приходится.

Прямой сиквел культовой дилогии, который символично снял сын ее создателя Джейсон Райтман. По сюжету после выселения из дома мать-одиночка и двое ее детей переезжают в Саммервилль, штат Оклахома. Когда город переживает череду землетрясений, они понимают, что их семья связана с командой охотников за приведениями, которые давно считаются мифом.

Корейские кинематографисты, как, наверное, никто, любят экранизировать спорные и неприятные моменты собственной истории, особенно недавней. Политический триллер расскажет об убийстве в 1979 году президента Южной Кореи Пак Чон-хи (известного не только экономическими реформами, но и политическими репрессиями) директором Национального агентства разведки (корейское ЦРУ). Картина сфокусируется на событиях, предшествовавших покушению, и попробует разобраться в личных мотивах убийцы в исполнении Ли Бён-хона.



Миллиардер Максвелл Лорд (Педро Паскаль) мечтает вознестись до уровня божества. Он просит Барбару Энн Минерву (Кристен Уиг), специалиста по древней истории, помочь добыть магический артефакт, который может наделить его безграничной силой. Однако находка оказывает на Минерву неожиданный эффект: она превращается в дикую и неуправляемую женщину-кошку, Гепарду. Считая Лорда виновным в мутации, она начинает охоту на толстосума. В поисках спасения тот обращается к Чудо-женщине.

Комедия о том, на что способны люди от большой любви к работе. Тяжелая экономическая ситуация вынуждает руководство зоопарка продать животных, но сотрудники не готовы терять свои рабочие места. Они наряжаются в реалистичные костюмы зверей и начинают изображать своих бывших подопечных. Публике внезапно этот маскарад приходится по душе.

Первый боевик Майкла Бэя после пятых «Трансформеров» и один из самых дорогих фильмов в обойме Netflix. По сюжету шесть миллиардеров решают инсценировать свою смерть, чтобы организовать секретный отряд для борьбы с преступностью, который возглавляет герой Райана Рейнольдса под кодовым именем Первый.