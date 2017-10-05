Кинокритики назвали Дени Вильнёва главным режиссером десятилетия

Члены Ассоциации кинокритиков Голливуда объявили главного режиссера десятилетия. Им стал Дени Вильнёв, постановщик «Прибытия» и сиквела «Бегущего по лезвию».

Стоит отметить, что пресса почти всегда благосклонна к Вильнёву. Согласно Rotten Tomatoes, за последние десять лет лишь два его фильма имеют рейтинг ниже 87%.

Самые значимые фильмы канадца действительно выпали на 2010-е. После номинированных на «Оскар» «Пожаров» Вильнёв снял триллер «Пленницы», где Джейк Джилленхол сыграл детектива, а Хью Джекман — убитого горем отца. В том же 2013-м он выпустил «Врага», однако артхаус о раздвоении личности вышел слишком запутанным для массового зрителя.

Затем последовали «Убийца» про борьбу с наркотрафиком и научная фантастика «Прибытие», собравшая 203 млн долларов при бюджете в 47 миллионов. Наконец, в 2017 году Warner Bros. выпустила «Бегущего по лезвию 2049», но 150-миллионный киберпанк провалился в прокате, несмотря на восторги критиков.

Сейчас Вильнёв готовит экранизацию фантастики Фрэнка Герберта «Дюна». В фильме заняты Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Зендея, Оскар Айзек, Дэйв Батиста, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем и многие другие. Релиз состоится 17 декабря 2020 года. В случае успешного проката режиссер займется продолжением.

Ассоциация кинокритиков Голливуда (HCA) была создана в 2016 году. По словам основателей, одна из главных целей организации ­— поощрение всевозможного разнообразия в рядах кинематографистов. Так, HCA стала первой ассоциацией критиков, которая разделила режиссерскую номинацию своей премии по половому признаку.

Вильнёв будет награжден на церемонии 9 января. Номинантов на премию можно узнать здесь.



Источник: Twitter

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов