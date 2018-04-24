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Создатели «Игры престолов» готовят фильм про Говарда Лавкрафта

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Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс определились с новым проектом. Как сообщает Deadline, шоураннеры «Игры престолов» спродюсируют адаптацию графического романа «Лавкрафт». Как не трудно догадаться, книга посвящена жизни писателя Говарда Лавкрафта.

Пока не известно, будут ли Бениофф и Уайсс режиссерами проекта или же ограничатся продюсированием. Сценарий напишут Мэтт Манфреди и Фил Хэй, авторы драмы «Время возмездия» с Николь Кидман. Производство курирует студия Warner Bros.

Подробности сюжета не раскрываются. Согласно источникам, события развернутся в 1920 году, а сам фильм коснется идеи, что существа из произведений Лавкрафта могут быть реальны.

Говард Лавкрафт — один из ключевых писателей в жанре хоррора и фэнтези. Он известен такими произведениями, как «Зов Ктулху», «Крысы в стенах», «Хребты безумия» и «Тень над Иннсмутом».

Финальный сезон «Игры престолов» завершился в мае. После него Бениофф и Уайсс разрабатывали свою трилогию по «Звездным войнам», однако позднее Disney отказалась от их идей. В конце лета дуэт заключил многолетний контакт с Netflix, по которому будет производить контент для стриминг-сервиса. Сумма сделки, по слухам, превысила 200 млн долларов.

Источник: Deadline

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