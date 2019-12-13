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«Удивительная миссис Мейзел» продлена на четвертый сезон

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Сервис Amazon Prime продлил сериал «Удивительная миссис Мейзел» на четвертый сезон. Съемки новых серий стартуют ближайшей весной, а премьера предположительно состоится в конце 2020 года.

«Удивительная миссис Мейзел» — один из главных успехов стрим-сервиса Amazon. История примерной домохозяйки, которая решила в 1950-е стать профессиональным стендап-комиком, приглянулась зрителю, и проект быстро набрал популярность.

Недавно шоу получило две номинации на «Золотой глобус», а также опередило другие сериалы по номинациям на Гильдию актеров Америки. Суммарно первый и второй сезоны заработали 16 премий «Эмми».

Третий сезон вышел 8 декабря. О том, каким он получился, КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: ComingSoon

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