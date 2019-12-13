Сиквел «Шазама!» выйдет в 2022 году

Студия Warner Bros. официально объявила дату премьеры продолжения «Шазама!». Сиквел кинокомикса о Билли Бэтсоне окажется в кинотеатрах 1 апреля 2022 года.

В анонсе также сказано, что новая «Улица Сезам» переехала с 4 июня 2021-го на 14 января 2022-го. Ее место занял пока что безымянный проект студии, подробностей о котором нет.

Ранее сообщалось, что сценарист Генри Гайден и режиссер Дэвид Ф. Сандберг, работавшие над первой частью, вернутся к своим обязанностям в сиквеле. «Шазам!» вышел в прокат в апреле и заработал по миру 364 млн долларов при бюджете в 100 миллионов.

«Шазам!» рассказывает историю 14-летнего Билли Бэтсона, который получает от древнего волшебника способность превращаться в могучего воина, наделенного силой, мудростью и ловкостью величайших героев и богов.

Подробностей сюжета сиквела пока нет, однако в титрах первого фильма есть сцена, намекающая на возможного злодея для второй части.

Источник: ComingSoon

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