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Трейлеры

Из хоккеистов в футболисты: Трейлер «Стрельцова» с Александром Петровым

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Российское кино продолжает осваивать тему спорта. В сети дебютировал первый трейлер драмы «Стрельцов» с Александром Петровым в роли советского футболиста. Фильм снял Илья Учитель, сын режиссера Алексея Учителя, по сценарию Константина Челидзе («Огни большой деревни»).

Вместе с Петровым на экране появятся Виктор Добронравов, Стася Милославская, Александр Яценко и многие другие.

Картина расскажет о жизни отечественного футболиста Эдуарда Стрельцова. Выходец из простой семьи, в 19 лет он заявил о себе как об олимпийском чемпионе, а позднее выиграл Кубок СССР. Его триумфом могла стать встреча со сборной Бразилии, но судьба распорядилась иначе: в 1958 году Стрельцов сел в тюрьму по ложному обвинению в изнасиловании.

Выход в прокат намечен на 16 апреля 2020 года.

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