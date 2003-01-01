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«Мстители» стали самым популярным запросом на Pornhub в 2019 году

ВчераОбсудить0

Один из крупнейших порносайтов Pornhub поделился статистикой запросов в 2019 году. Согласно опубликованным данным, среди кино- и ТВ-персонажей лидируют герои кинокомиксов. Чаще всего пользователи искали ролики, связанные c Marvel и DC.

В этот раз Харли Квинн, лидер прошлогоднего топа, уступила место Мстителям, а запросы «Симпсонов» и «Гриффинов» по сравнению с 2018-м выросли до 5,4 и 6,5 миллиона соответственно. Кроме того, «Гриффины» стали самым популярным мультсериалом в списке.

Показатели первой десятки такие:

Полная статистика запросов представлена ниже.

Примечательно, что запросы «Звездных войн» выросли на 748% 4 мая, в день неофициального праздника франшизы. 2,1 миллиона из них связаны с принцессой Леей.

Похожий прирост наблюдался у Джокера в начале октября. С выходом фильма Тодда Филлипса запросы персонажа выросли на 3345% от суточного числа.

Вдобавок Джокера и Харли Квинн чаще всего искали перед Хеллоуином. Это были самые популярные идеи для костюмов, сообщает сервис.

Источник: Pornhub

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