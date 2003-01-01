«Мстители» стали самым популярным запросом на Pornhub в 2019 году

Один из крупнейших порносайтов Pornhub поделился статистикой запросов в 2019 году. Согласно опубликованным данным, среди кино- и ТВ-персонажей лидируют герои кинокомиксов. Чаще всего пользователи искали ролики, связанные c Marvel и DC.
В этот раз Харли Квинн, лидер прошлогоднего топа, уступила место Мстителям, а запросы «Симпсонов» и «Гриффинов» по сравнению с 2018-м выросли до 5,4 и 6,5 миллиона соответственно. Кроме того, «Гриффины» стали самым популярным мультсериалом в списке.
Показатели первой десятки такие:
- «Мстители» — 13 млн запросов;
- «Харли Квинн» — 9 млн запросов;
- «Юные Титаны» — 8,6 млн запросов;
- «Суперсемейка» — 6,9 млн запросов;
- «Капитан Марвел» — 6,6 млн запросов;
- «Гриффины» — 6,5 млн запросов;
- «Звездные войны» — 6,2 млн запросов;
- «Симпсоны» — 5,4 млн запросов;
- «Черная Вдова» — 5,4 млн запросов;
- «Джокер» — 4,1 млн запросов.
Полная статистика запросов представлена ниже.
Примечательно, что запросы «Звездных войн» выросли на 748% 4 мая, в день неофициального праздника франшизы. 2,1 миллиона из них связаны с принцессой Леей.
Похожий прирост наблюдался у Джокера в начале октября. С выходом фильма Тодда Филлипса запросы персонажа выросли на 3345% от суточного числа.
Вдобавок Джокера и Харли Квинн чаще всего искали перед Хеллоуином. Это были самые популярные идеи для костюмов, сообщает сервис.
Источник: Pornhub
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