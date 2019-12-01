IMAX-трейлер «Вторжения» и еще 7 новостей дня

Звезда «Наследников» сыграет в сериале про стартап

Николас Браун, знакомый многим по сериалу «Наследники», получил роль главы коворкинговой компании WeWork Адама Ньюмана. Сериал расскажет о взлете и падении стартапа, в частности о неудачной попытке вывести ее акции на биржу. В сентябре этого года Ньюман был уволен из компании после вмешательства инвесторов. Сценаристы и канал шоу будут объявлены позднее.

Источник: THR



Пирс Броснан присоединился к новой «Золушке»

Актеру досталась роль короля, отца принца Роберта. Вместе с ним на экране появятся Идина Мензел, Билли Портер, Николас Голицын и Камила Кабейо, которая сыграет Золушку. Режиссером назначена Кэй Кэннон («Секса не будет!!!»). Sony выпустит картину в прокат 5 февраля 2021 года.

Источник: Deadline

Новый сезон «Умерь свой энтузиазм» выйдет в январе

Канал HBO объявил, что культовая комедия «Умерь свой энтузиазм» вернется с десятым сезоном 19 января. Также появился первый трейлер.

Источник: Deadline

Действие развернется спустя три года после событий «Притяжения». Пережившая контакт с внеземными технологиями Юля становится объектом исследования в засекреченных лабораториях. В ходе изучения у нее проявляются необычные способности. Премьера — 1 января.

Новый проект от продюсеров «Я худею». У главной героини Марины есть семь желаний, и главное из них — обрести счастье. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы. В фильме сыграли Аглая Тарасова, Кирилл Нагиев, Мария Миногарова, Александр Гудков, Яна Троянова и другие.

Кэри Маллиган играет травмированную прошлым женщину, которая наказывает мужчин за неподобающее поведение.

Главной героиней станет женщина, которая оказывается в заложниках у бывшего парня и пытается спасти своих детей. Съемки стартуют в следующем году, сам Бейтман на экране не появится.

Источник: Deadline

Книга под названием «Темная половина» повествует о писателе Тэде Бомонде, чье подсознание контролирует зловещий двойник.

Источник: Variety

Ридли Скотт спродюсирует сериал для стриминга Quibi

Чтобы выиграть в конкурсе денежный приз, студентка решает сыграть в видеоигру 1980-х. Былой азарт улетучивается, когда виртуальный ужас становится реальным, а погоня за деньгами оборачивается гонкой за выживание. Называться сериал будет CURS_R, режиссером станет дебютант Тоби Микинс.

Источник: ComingSoon

На КиноПоиске есть календарь релизов, в котором можно посмотреть, какие фильмы и когда выйдут в этом году.