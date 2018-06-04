Харви Вайнштейн заплатит женщинам, обвинившим его в домогательствах

Как сообщает The New York Times, адвокаты Харви Вайнштейна добились предварительного мирового соглашения с женщинами, обвинившими его в сексуальных домогательствах. Согласно условиям, он выплатит им 25 млн долларов.

Сумма будет распределена между более чем 30 потерпевшими, среди которых актрисы и бывшие сотрудницы The Weinstein Company. Отмечается, что все выплаты покроют страховые компании, представлявшие TWC. Вайнштейну не придется признавать вину в суде или тратить личные средства.

Пока что сделка получила только предварительное одобрение. Она вступит в силу после подтверждения судьей и финального подписания документов обеими сторонами. Отмечается, что, помимо компенсаций, страховые выплаты включают возврат средств кредиторам Вайнштейна. Их итоговая сумма составит 47 млн долларов.

Несмотря на сделку, как минимум четыре жертвы Вайнштейна отказались от компенсаций. В их числе актрисы Эшли Джадд и Роуз МакГоун. Последняя в октябре подала в суд на Вайнштейна и его адвокатов.

Напомним, что в октябре 2017 года более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них такие актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Азия Ардженто. В результате совет директоров The Weinstein Company уволил Вайнштейна, а сама компания начала процедуру банкротства. Позднее его лишили многих почестей, включая членство в Американской киноакадемии.

Источник: The New York Times



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