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Гильдия сценаристов Америки не номинирует «Однажды в... Голливуде»

59 минут назадОбсудить0

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» не будет представлен среди номинантов на премию Гильдии сценаристов Америки (WGA). Причиной дисквалификации послужило расхождение с уставом организации.

Гильдия сценаристов известна своей строгостью при отборе номинантов. К соисканию награды допускаются сценарии, написанные под юрисдикцией WGA или в виде коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании.

В случае со сценариями, которые отвечают этим условиям, именно гильдия утверждает имена, указанные в качестве авторов. Лидеры WGA считают, что если сценарий создавался не по контракту с организацией, то нет уверенности, что имя в титрах принадлежит автору текста.

Помимо «Однажды в... Голливуде», в этом году за оригинальный сценарий точно не будут номинированы «Боль и слава», «Арахисовый сокол», «Последний черный в Сан-Франциско», «Волны» и «Солнцестояние». К голосованию за лучшую адаптацию не допустят «Аббатство Даунтон», «Холодное сердце 2» и «Историю игрушек 4».

Стоит отметить, что Тарантино никогда не получал номинаций на награду гильдии, поскольку не является ее членом (это также важное условие). Тем не менее это не помешало ему получить два «Оскара» за сценарии «Криминального чтива» и «Джанго освобожденного».

В прошлом году к номинациям на WGA не были допущены «Фаворитка», «Простите за беспокойство», «Суперсемейка 2», «Смерть Сталина», «Не оставляй следов», «Реинкарнация» и «Остров собак».

Гильдия сценаристов объявит номинантов на свою премию 6 января. Победители станут известны 1 февраля.

Источник: Variety

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