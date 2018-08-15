«Почта России» придет в «Простоквашино»

Компания «Почта России» инвестирует 60 млн рублей в производство новых выпусков мультсериала «Простоквашино». В рамках соглашения будет снято 30 новых эпизодов.

Представители сторон подтвердили информацию агентству RNS. Согласно условиям, «Союзмультфильм» будет показывать в «Простоквашино» отделения «Почты России», процесс упаковки посылок и логотип почтового оператора.

«Сумма спонсорского вклада по договору составляет 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 10 000 000 (десять миллионов) рублей», — указано в договоре между сторонами.

«Простоквашино» — продолжение советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Новые серии стартовали в апреле 2018 года и с тех пор выходят ежемесячно.

Источник: RNS



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