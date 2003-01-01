Роман Полански обвинил Харви Вайнштейна в травле

В французском журнале Paris Match вышло интервью с Романом Поланским, в котором он отреагировал на недавнее обвинение в изнасиловании и заявил, что на его репутацию во многом повлиял продюсер Харви Вайнштейн.

Полански утверждает, что в 2003 году Вайнштейн, продвигая перед «Оскаром» спродюсированный им мюзикл «Чикаго», испугался конкуренции с «Пианистом» Поланского и намеренно спровоцировал в СМИ шумиху вокруг обвинений в изнасиловании, о которых стало известно еще в 1978 году. Он считает, что продюсер напрягся после триумфальной победы его фильма на BAFTA. В итоге «Чикаго» получил шесть «Оскаров», включая главный, а «Пианисту» ушли три статуэтки, в том числе за режиссуру.

Напомним, в 1978 году 44-летний Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Утверждалось, он накачал ее наркотиками, после чего принудил к сексу. Чтобы смягчить приговор, Полански согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем во Францию.

Полански подчеркивает, что СМИ годами выставляют его монстром, из-за чего страдает его семья. «Им угрожают и их оскорбляют в соцсетях», — говорит режиссер. Кроме того, Полански всячески отрицает обвинения, выдвинутые Валентин Монье. 8 ноября актриса заявила, что он избил и изнасиловал ее 44 года назад, когда ей было 18 лет. «Я не помню этого, потому что это ложь. Я не бью женщин», — отвечает Полански.

Последний фильм режиссера, триллер «Офицер и шпион», получил четыре премии на кинофестивале в Венеции. Из-за протестов против Поланского во Франции отменили несколько сеансов картины.

В российский прокат «Офицер и шпион» выйдут 30 января.

Источник: THR



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