Продюсер «Духless» снимет хип-хоп-мюзикл про Пушкина

Компания «Кинослово» («Духless», «Тренер», «Серебряные коньки») снимет полнометражный фильм о жизни Александра Пушкина. Фильм с рабочим названием «Пророк» будет поставлен в жанре хип-хоп-мюзикла.

«Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм, — говорит продюсер фильма Петр Ануров. — Яркая и трагичная жизнь нашего великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, все остальное в фильме будет максимально аутентично. Костюмы, декорации, места действия — все будет из пушкинской России. Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей».

Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2021 году.

Источник: пресс-служба компании «Кинослово»

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