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Канал ТНТ убрал из эфира украинский сериал «Слуга народа»

Сегодня, 13:39Обсудить0

Телеканал ТНТ исключил из эфира украинский сериал «Слуга народа» после показа трех серий. Как пишут «Ведомости», теперь в это время, с 19:00 до 23:00, будут транслироваться «Интерны» и «СашаТаня».

Напомним, «Слуга народа» рассказывает о простом учителе истории Василии Голобородько, который по сюжету становится президентом Украины. По иронии судьбы сыгравший его Владимир Зеленский повторил судьбу своего героя: в 2019 году его избрали в качестве главы государства.

Показ сериала стартовал на ТНТ 11 декабря, и в этот же день «Медуза» сообщила, что из первой серии, показанной на канале, пропала шутка про президента России Владимира Путина. В одной из сцен герою Зеленского, новоиспеченному президенту Украины, сообщают, что Путин предпочитает швейцарские часы Hublot, в ответ на что он уточняет: «Путин хубло?» В эфирной версии этот момент убрали с помощью монтажной склейки.

На следующий день ТНТ полностью исключил «Слугу народа» из эфирной сетки, хотя сообщалось, что изначально весь первый сезон должен был транслироваться с 11 по 13 декабря.

В разговоре с «Ведомостями» представитель ТНТ заявил, что первый сезон «Слуги народа» будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER с 12 декабря. По его словам, канал и не планировал транслировать все серии в эфире, а анонс о ежедневном показе был маркетинговым ходом для привлечения зрителей на PREMIER. На вопрос о том, почему ТНТ решил отказаться от эфира, собеседник не ответил.

«Ведомости» отмечают, что вечером 12 декабря на PREMIER не было никаких упоминаний «Слуги народа». Сериал появился в библиотеке ближе к полуночи, после разговора издания с сотрудником ТНТ.

В России сериал «Слуга народа» официально можно посмотреть в кинотеатре «Яндекса» бесплатно, на КиноПоиск HD или по подписке на стриминговом сервисе Okko. Сериал также доступен на официальном YouTube-канале «Слуга народа».

Источники: Meduza, «Ведомости»

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